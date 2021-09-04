مباراتان في ختام أولى جولات دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يستقبل الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة، نظيره فريق الوصل، وبنفس الوقت يحل فريق دبا الحصن ضيفاً على فريق الجزيرة في ختام الجولة الأولى بالدور التمهيدي لبطولة دوري رجال اليد، والذي انطلق أمس بمباراتين دشنتا موسم أقوياء اليد 2021/‏2022 والذي يستمر لغاية 14 أبريل 2022.

ويتطلع المدرب الجزائري رشيد شريح لقيادة فريق مليحة الحصان الأسود في الموسم الماضي لكسب ضربة البداية بالفوز على ضيفه فريق الوصل وحصد نقاط المباراة الثلاث، في أول ظهور له بقيادة الفريق مع مساعده إبراهيم الأميري متسلحين بالمحترف الجديد الجابوني يفيس فيري أبوغي والمصري أحمد سعيد بفئة المواليد، وبفئة المقيمين الجزائري أسامة حلحال.

وفي الطرف الثاني فإن المدرب الوطني خالد البلوشي يمني النفس، ومعه مساعده ياسر السيد بقيادة فريق الوصل والعودة به لمعقله بالقلعة الصفراء مزهواً بفوزه على فريق مليحة بعقر داره، وكسب ضربة البداية، متسلحاً بكوكبة عناصر الفريق من اللاعبين المواطنين وخاصة بعد عودة الحارس العملاق سعيد راشد (الحوت) لمعقله بالقلعة الصفراء، إلى جانب المحترفين الجابوني بانيك كريستيان بفئة المقيمين، والتونسي أنس بالقاسم بفئة المقيمين بفئة الشباب، والبحث جار عن المحترف الثالث.

محطة مهمة

وتعتبر موقعة صالة أرينا بالعاصمة أبوظبي، والتي تحتضن مباراة فريق الجزيرة صاحب الأرض والضيافة مع ضيفه فريق دبا الحصن، محطة مهمة لصاحب الأرض قبل خوضه لمباراته مع الشارقة على لقب بطولة السوبر الإماراتي في التاسع من الشهر الجاري، وبالتأكيد سيسعى المدرب التونسي وليد بن عمر لقيادة فريقه للفوز، بالدفع بكوكبة لاعبيه المواطنين بقيادة عبد الحميد الجنيبي والحارس المتألق أحمد حسن إلى جانب المحترف الجديد الفرنسي ليو أنتوين، إضافة إلى الكرواتي فيليب جوريسيك.

وبنفس الوقت يدرك المصري محمد كشك مدرب فريق دبا الحصن أهمية المباراة وصعوبة المهمة عندما يواجه فريقاً بحجم الجزيرة في عقر داره، ولكنه يعول على كوكبة من عناصر فريقه من اللاعبين المواطنين إلى جانب تعاقده مع المحترفين المصريين إبراهيم حسن بفئة المقيمين وزميله أحمد إبراهيم بفئة المحترفين.

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