«مرقاب» للكارتينغ.. مواهب واعدة بطموحات عالمية

المصدر: دبي - علي الظاهري

يشق فريق «مرقاب» لسباقات الكارتينغ طريقه نحو اعتلاء منصات التتويج وتمثيل الدولة في العديد من البطولات والاستحقاقات المحلية والدولية رغم تأسيسه حديثاً قبل أقل من عامين، ويتطلع الفريق الذي يضم مجموعة من المواهب الوطنية، إلى التحليق في سماء العالمية بعد تحقيق نتائج مميزة في أقوى السباقات على مستوى المنطقة.

ويضم الفريق الذي انطلق مشواره الطموح من دبي في نهاية عام 2019، 5 متسابقين مواطنين وهم: محمد إسماعيل، حميد الكتبي، حسين البلوشي، أحمد الحمادي وسعيد المهيري.

وأعرب أعضاء الفريق عن أملهم في تحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، وقال أعضاء الفريق لـ «البيان الرياضي»: إنه منذ انطلاقة الفريق لغاية الآن، حققوا العديد من الألقاب في فئتي الفردي والزوجي على الصعيدين المحلي والخليجي إلى جانب إنجازات أخرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وبواقع 50 لقباً فردياً و19 لقباً محلياً وخليجياً ولقبين في بطولة أقيمت على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وذكروا أن الفريق حالياً يحتل الصدارة على مستوى الدولة في سباقات التحمل وحازوا على المركز الأول متفوقين على جميع الفرق الأوروبية في الدولة، وثمة خطة للاستعداد للمشاركة في إحدى البطولات العالمية في العام المقبل، مؤكدين أن الهدف الأسمى هو رفع علم الدولة في البطولات العالمية وسيضاعف الكل جهوده من أجل تحقيق ما يصبوا إليه الجميع خصوصاً في ظل وجود بنية تحتية قوية لممارسة هذه الرياضة، حيث يخوض الفريق تدريباته في جميع حلبات السباق المتوفرة لرياضة الكارتينغ في الدولة.

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