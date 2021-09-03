كأس السلة ينطلق اليوم بمشاركة الجاليات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تنطلق اليوم مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة أولى مسابقات الموسم الجديد، والتي تشهد عودة فرق «الجاليات» بعد ظهورها الوحيد في 2017، وتقام مباراتان في بداية الجولة الأولى في السابعة والربع مساءاً، حيث يحل فريق «بول أبوف اوول» ضيفاً على النصر، فيما يستضيف الشارقة منافسه فريق «أكاديمية جام»، ويطمح «بول أبوف اوول» في لقاء النصر، لتسجيل بداية طيبة، طمعاً في بلوغ النهائي، بعد أن سبق له تحقيق هذا الإنجاز في انطلاقة موسم 2017-2018، حين خسر بصعوبة في نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة» أمام شباب الأهلي بفارق نقطة واحدة وبنتيجة «70-71».

ويسجل فريق «أكاديمية جام» الظهور الرسمي الأول له في مهمة تبدو صعبة أمام الشارقة الطامح لمواصلة حصد الإنجازات، بعد تتويجه الموسم الماضي بلقب أول تاريخي في «كأس نائب رئيس الدولة»، الذي جاء مكملاً للقب تاسع في «كأس رئيس الدولة»، كما حل وصيفاً خلف شباب الأهلي في بطولة الدوري.

ويقضي نظام «كأس الاتحاد» الجديد، بأن تقام البطولة في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن وضعت القرعة فريق النصر والوصل و«أكاديمية جام» في المجموعة الأولى، والشارقة والبطائح و«بول أبوف آوول» في المجموعة الثانية، ويتأهل متصدرو المجموعتين مباشرة للدور نصف النهائي الذي يقام في 18 سبتمبر الجاري، فيما يقام دور تكميلي للفرق التي حلت بالمركزين الثاني والثالث لكلتا المجموعتين، في 11 من هذا الشهر بنظام خروج المغلوب، يلتقي فيه وصيف كل مجموعة مع الثالث، ويتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين للمربع الذهبي.

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