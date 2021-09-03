السعودية تحتضن «آسيوية اليد» في يناير

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، تنظيم السعودية للنسخة 20 للبطولة القارية لمنتخبات اليد خلال الفترة من 18 إلى 31 يناير المقبل والمؤهلة لكأس العالم للرجال في بولندا والدنمارك 2023، وكان مقرراً سابقاً إقامتها في إيران.

الجدير بالذكر، أن منتخبنا الوطني سيشارك في المحفل الآسيوي بطموحات حجز أحد المقاعد الأربعة للقارة الآسيوية لبلوغ كأس العالم 2023، وسيبدأ منتخبنا تجمعه الأسبوع المقبل عقب الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب، وكانت لجنة المنتخبات برئاسة عبد الله الكعبي حددت 9 محطات لإعداد المنتخب، وتم تكليف صقر عبيد مساعداً للمدرب وعادل مصبح الشامسي إدارياً للمنتخب.

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