8 فرق في انطلاقة دوري كرة اليد اليوم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تنطلق في الخامسة مساء اليوم منافسات بطولة دوري رجال اليد بالموسم الجديد بإقامة مباريات الدور التمهيدي وهي البطولة الأولى بالموسم من ثلاث، وتشهد البطولة مشاركة 8 فرق هي الشارقة والعين وشباب الأهلي والجزيرة والنصر ومليحة والوصل ودبا الحصن فيما كان الانسحاب والاعتذار من نصيب أندية الوحدة والظفرة وبني ياس.

ويسدل الستار على الموسم 15 أبريل المقبل بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وتمثل مسك الختام.

وتقام اليوم مباراتين من العيار الثقيل في الدوري ويستقبل فريق الشارقة غريمه شباب الأهلي، ويحل فريق النصر ضيفاً على العين، وتستكمل الجولة غداً بمباراتين ويحل الوصل ضيفاً على فريق مليحة، وتحتضن صالة أرينا في أبوظبي مباراة دبا الحصن والجزيرة.

الأبرز

وتعتبر موقعة الصالة البيضاء بنادي الشارقة الأبرز ويتطلع فريق الشارقة لبداية جيدة تتمثل بالفوز في بداية مشواره برحلة الدفاع عن اللقب، في ظل استقرار فني بقيادة المدرب المصري هاني الفخراني ومساعده جمعة العشر ومدير الفريق علي المرزوقي، وبمحترف جديد مع التونسي مصباح الصانعي الذي يحل بديلاً للمحترف السابق المصري علي زين، إضافة إلى الجزائري زهير نعيم بفئة المقيم، والمصري محمود فايز بفئة المواليد، ويمثلون دعامة كبيرة لكوكبة نجوم الفريق من اللاعبين المواطنين بالنادي.

ويتطلع شباب الأهلي لإلحاق أول خسارة بمنافسه، ويعول «فرسان دبي» على الجهاز الفني الجديد للفريق والذي يقوده الجزائري كمال عقاب المدرب الجديد القديم بساحات اللعبة بالدولة وسبق أن قاد فريق الشباب السابق لعدة مواسم، ويساعده عمر أحمد والإداري خميس السويدي، ودعم صفوفه بالمحترف الفرنسي أروان سيكام والتونسي أسامة الغشام بفئة المقيمين، إلى جانب كوكبة نجومه من اللاعبين المواطنين مكتملي الصفوف.

تدعيم

وفي المقابل يتطلع فريق العين لبداية مشواره بفوز يحصد خلال نقاط مباراته مع ضيفه النصر، ويعول فريق العين على كوكبة نجومه من المواطنين إضافة لتدعيم الفريق بعدد من المحترفين وهم التشيكي مايكل كاسال والمحترف بفئة المقيم نيكولا كيدوز والعماني حسن البلوشي المحترف بفئة أبناء المواطنات، ليؤكد التطور الذي شهده الموسم الماضي بالمنافسة على ألقاب العديد من البطولات في ظل استقرار الجهاز الفني بقيادة التونسي عدنان بالحارث ومساعده الوطني مصطفى موسى.

ويخوض النصر المباراة بمن حضر من اللاعبين المواطنين، حيث لم تشهد قائمة الفريق الذي يقوده الوطني سعيد محمد ومساعده زميله محمد حسن مع مشرف اللعبة عبد الكريم محمد أي تغير أو إضافة عن الموسم الماضي، ويشارك معه بفئة أبناء المواطنات اللاعب حسين مرتضى والبوصلة تتجه للتعاقد مع الجزائري عبد الجليل معاشو بفئة المقيمين وما زال البحث جارياً للتعاقد مع محترف.

استقرار فني

يشهد موسم اليد استقراراً فنياً بنسبة كبيرة باستمرار 6 مدربين لقيادة فرقهم، ومدربين اثنين من المدرسة الفنية الجزائرية بعد أن رغبت إدارة نادي شباب الأهلي بالتعاقد مع الجزائري كمال عقاب، وسبق أن قاد فريق الشباب السابق قبل الدمج على مدار 3 مواسم، والمدرب الثاني الجزائري رشيد شريح بنادي مليحة، وسبق أن قاد فريق الشعب السابق قبل الدمج.

واستمر كل من المواطنين خالد أحمد بقيادة فريق الوصل وسعيد محمد بنادي النصر، كما استمر التونسيان عدنان بالحارث بنادي العين ووليد بن عمر بنادي الجزيرة، وكذلك استمرار المدرسة المصرية من خلال هاني الفخراني مع الشارقة ومحمد كشك مع دبا الحصن.

19 محترفاً

وواصلت العديد من الأندية تدعيم صفوف فرقها باللاعبين المحترفين بفئاتهم الأربع «المحترفين وبفئات المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات»، ويتواجد 6 لاعبين محترفين منهم لاعب مصري وتونسي وفرنسيان وجابونيان، و8 لاعبين بفئة المقيمين من الجزائر وتونس ومصر والجابون وكرواتيا، و 5 لاعبين من فئة المواليد وأبناء المواطنات.

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