رئيس اتحاد المبارزة يحث لاعبي المنتخب على التألق

المصدر: (الشارقة - وام)

حث المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، لاعبي ولاعبات المنتخب على بذل المزيد من الجهد والتألق لتحقيق الطموحات ورفع علم الدولة عالياً بالمحافل الخارجية.

وأكد رئيس الاتحاد أن الاتحاد ماض في تنظيم المزيد من المعسكرات سواء الداخلية أو الخارجية لصقل وتنمية مهارات اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم لتحقيق الآمال المرجوة.

جاء ذلك خلال حضوره الحصة التدريبية للمنتخب بمعسكر الإعداد الدولي الداخلي لمنتخب المبارزة الذي تنظمه شركة تيما الدولية، وتستضيفه الصالة المغطاة بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، وعقد رئيس الاتحاد بحضور الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، عدة جلسات مع لاعبي ولاعبات المنتخب واستمع لمقترحاتهم بشأن الموسم الجديد، حيث عبر اللاعبون عن سعادتهم بعودة النشاط وعودة التجمعات والمعسكرات والفعاليات الدولية وقدموا الشكر لاتحاد الإمارات للمبارزة على كافة الجهود التي يبذلها في هذا الاتجاه.

الجدير بالذكر ان المعسكر يشهد مشاركة نخبة من المدربين والخبراء الإيطاليين والعرب بالإضافة إلى مجموعة من أبطال اللعبة في مقدمتهم أدهم معتز المصنف الأول عالمياً للشباب، إلى جانب أكثر من 40 لاعباً ولاعبة من أعضاء المنتخبات الوطنية، حيث يعد المعسكر بداية الانطلاق للموسم الرياضي الجديد للاتحاد.

استضافة

وحرص المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على الاطلاع على التحضيرات النهائية الخاصة باستضافة بطولة الأندية العربية للمبارزة التي تنظمها شركة تيما الدولية بإشراف كل من الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وتستضيفها صالة نادي الثقة للمعاقين اعتباراً من الغد بمشاركة واسعة لأكثر من 190 لاعباً ولاعبة يمثلون عدة أندية منها أندية بني ياس والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية ام كي اف ايه بدبي، من الإمارات، وأندية الاتصالات والبصرة، من العراق، والصيد ومدينة نصر من مصر، والشرطة السوري، وجولد فنسج القطري.

وتعد تلك البطولة بداية لعودة النشاط العربي للمبارزة بعد فترة توقف استمرت لأكثر من عام ونصف على خلفية جائحة كورونا.

وأكد رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أن استضافة الإمارات لبطولة الأندية العربية تعد إشارة بدء لعودة نشاط الاتحاد العربي، وأن المشاركة الواسعة من لاعبي ولاعبات الدولة والدول العربية تؤكد شغف أسرة المبارزة العربية لعودة النشاط والمشاركة الجادة بالبطولات، معبراً عن سعادته بالاحترافية الكبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة التي استكملت كافة الاستعدادات لاستضافة الحدث لتعكس قدرة أبناء الإمارات على استضافة أهم الأحداث الرياضية وإخراجها بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة الدولة.

وقدم القاسمي الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ونادي الثقة للمعاقين لاستضافة المعسكر الدولي وبطولة الأندية العربية وتقديم كل الدعم لاتحاد الإمارات للمبارزة في شتى المجالات.

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