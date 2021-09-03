بطولات بحرية في الشارقة لتعزيز السياحة الرياضية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الدوري، أول من أمس، برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء المجلس، واستعرض الاجتماع أنشطة النادي المهمة، كما اطلع المجلس على مستجدات إعداد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لرياضات تحت الماء، بهدف تنظيم عدد من البطولات البحرية بشواطئ الإمارة الباسمة، تسهم في تنشيط مسيرة السياحة الرياضية بالإمارة وتعزز الجوانب الترويجية لها.

كما اطلع المجلس على آخر مستجدات مراكز التدريب الخمسة المقرر إنشاؤها بمدن الإمارة الساحلية بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ بهدف نشر الرياضات البحرية الأولمبية، كما تم مناقشة آلية الانضمام لهذه المراكز المتخصصة، وأوصى المجلس بترتيب وإنهاء التعاقدات الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية، التي من المقرر أن تتولى مهمة مسؤولية إدارة هذه المراكز.

وقرر المجلس اعتماد مشاركة النادي في بطولة العالم للدراجات المائية المقبلة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل بفريق يضم 5 دراجين مميزين قادرين على تحقيق أفضل النتائج باسم النادي وإمارة الشارقة خلال البطولة، التي تعتبر واحدة من أهم البطولات في الدراجات المائية على مستوى العالم.

كما اعتمد المجلس التقرير المالي، والتقرير الإعلامي الشهري للنادي، وناقش آخر المستجدات الخاصة بنشاط اللجان العاملة وتقييم أدائها.

وفي الختام اعتمد المجلس نماذج عقود ورعاية اللاعبين، الذين سيمثلون النادي خلال البطولات المقبلة محلياً ودولياً وعالمياً، واعتمد تنظيم حملة في خور الحمرية بإمارة الشارقة تحت شعار «الاستدامة البحرية»، والتي تهدف إلى المحافظة على الحياة البحرية فيها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز