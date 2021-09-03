8 ملايين دولار جوائز «دبي ديزرت كلاسيك» للغولف برعاية «Slync.io»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف، وفالكون وشركاؤها أمس عن اختيار منصة Slync.io راعياً رئيسياً جديداً لبطولة «دبي ديزرت كلاسيك»، والتي ستصبح إحدى فعاليات سلسلة بطولات رولكس لأول مرة اعتباراً من عام 2022، وسيتم رفع جوائزها إلى 8 ملايين دولار، ما يشكل نقلة نوعية مهمة في تاريخ البطولة الذي يمتد 32 عاماً، والتي تقام سنوياً في نادي الإمارات للغولف، وتعد Slync.io المزود الرائد للحلول الذكية لشركات الخدمات اللوجستية في العالم.

ويعني ذلك بأن الجولة الأوروبية ستضم بطولتين متعاقبتين ضمن سلسلة بطولات رولكس في منطقة الشرق الأوسط في يناير المقبل، حيث ستقام بطولتا دبي وأبوظبي ضمن إطار جولات ديزرت سوينج التي تستقطب نخبة من أبرز اللاعبين في الغولف.

وتعد بطولة دبي ديزرت كلاسيك أولى بطولات الجولة الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط والتي أقيمت في عام 1989، وأسهمت في تعزيز العلاقات بين الجولة الأوروبية ودبي ودولة الإمارات بشكل عام. وشهدت هذه العلاقات تطوراً لافتاً خلال الأعوام التالية، وشمل ذلك تنظيم منافسات السباق إلى دبي في إطار الجولة الأوروبية منذ عام 2009.

وبذلك سيضم موسم عام 2022 ثلاث فعاليات تقام في منطقة الشرق الأوسط من أصل خمس فعاليات لسلسلة بطولات رولكس هي بطولتا أبوظبي ودبي واللتان تقامان في شهر يناير المقبل؛ بجانب بطولة موانئ دبي العالمية للغولف التي تقام في شهر نوفمبر من العام القادم.

وشهدت النسخ السابقة من بطولة دبي ديزرت كلاسيك فوز عدد من ألمع اللاعبين في عالم الغولف بمن فيهم سيفي بايستيروس وإيرني إيلس وفرد كوبلز وخوسيه ماريا أولزابال ومارك أوميارا وتايغر وودز وهنريك ستينسون وروري ماكلروي وداني ويليت وسيرجيو جارسيا وبرايسون ديشامبو، كما شملت قائمة الفائزين بالبطولة خلال الأعوام الـ32 الماضية عدداً من أبرز نجوم بطولة كأس رايدر بما في ذلك مارك جيمس، الفائز بالنسخة الافتتاحية من بطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 1989؛ إلى جانب كل من إيمون دارسي وكولين مونتغمري وديفيد هويل وتوماس بيورن وميغيل أنخيل خيمينيز ورافائيل كابريرا-بيلو وستيفن غالاشر، بالإضافة إلى البطل العالمي الشهير بول كيسي.

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