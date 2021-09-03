«دولية النخبة» للمواي تاي تنطلق غداً بالسليمانية

المصدر: (العراق - البيان الرياضي)

وصل منتخبنا الوطني تحت 23 سنة للمواي تـــاي أمس محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق للمشاركة في بطولة النخبة الدولية للمواي تاي، والتي تقام هناك اعتباراً من الغد بمشاركة 12 دولة في مقدمتها منتخب دولة الإمارات،

ومصر، والأردن، والجزائر، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن فضلاً عن العراق منظم البطولة التي استعد لها الاتحاد العراقي بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي.

وصرح طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي بأن منتخبنا جاهز للبطولة من خلال متابعة واهتمام عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وقد تكون منتخبنا من اللاعبين محمد مرضي المشارك في منافسات وزن تحت 67 وإبراهيم بلال في وزن تحت 60.

ويواجه بطل منتخبنا الوطني للمواي تاي محمد مرضي اللاعب المغربي حمزة رشيد للظفر بحزام WMC في مواجهة نارية وقوية، وفي مواجهة لا تقل إثارة عن سابقتها يخوض بطل منتخبنا الوطني للمواي تاي إبراهيم بلال مباراته مع اللاعب اللبناني عبدالله اونداش للمنافسة على حزام WMC، وقد أكملا جاهزيتهما للمشاركة في البطولة الاحترافية المميزة، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت بالأردن والثانية التي أقيمت في تونس، حيث تتجدد المنافسة بمشاركة كوكبة من الأبطال الصاعدين تحت 23 سنة والذين استعدوا للتحدي الرياضي العربي الذي يأتي قيامه قبل منافسات بطولة العالم للمواي تاي التي ينظمها الاتحاد الدولي للمواي تاي (إيفما) بمدينة فوكيت التايلاندية ديسمبر المقبل.

وتشهد بطولة محافظة السليمانية العراقية الحالية مشاركة 26 لاعباً ولاعبة من خلال 13 نزالاً على مستوى متكافئ من الندية والإثارة مما يسهم في مزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات بين اللاعبين المشاركين بعد تألقهم في النسخة الأخيرة من البطولة العربية المفتوحة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي والتي كشفت العديد من الأبطال العرب الذين ينتظرهم المستقبل.

وتضم بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي طاقم الحكام الدولي المكون من عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وراشد آل علي، وأحمد الخشوعي ومشاري المنصوري اللذين يشاركان في إدارة منافسات البطولة والإشراف عليها.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اعتمد مؤخراً رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينغ ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية اعتباراً من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة رقم 33 التي تقام عام 2024 في باريس أو التي تليها في لوس أنجليس عام 2028، بعد عرض التوصية على الجمعية العمومية العادية «كونغرس» اللجنة الأولمبية الدولية التي انعقدت على هامش أولمبياد طوكيو مؤخراً.

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