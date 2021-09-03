«دلتا بلس» يؤجل الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص

المصدر: كازان - البيان الرياضي

نتيجة لظهور المتحور الجديد لكورونا والمسمى «دلتا بلس» وانتشاره بشكل سريع في مختلف أنحاء العالم، اعتبر الأولمبياد الخاص الدولي واللجنة المنظمة هذا المتحور تهديداً كبيراً لصحة وسلامة جميع المشاركين في الألعاب العالمية الشتوية التي كان من المقرر انطلاقها بكازان الروسية يناير 2022، فجاء قرار تأجيلها لمدة عام لتقام في يناير 2023.

وصرح المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي بأن عملية التأجيل قد جاءت عقب اجتماعات ومشاورات مكثفة بين الأولمبياد الخاص الدولي واللجنة المنظمة للألعاب ومنظمة الصحة العالمية، وتم أيضاً استطلاع رأي جميع الدول المشاركة بالألعاب العالمية الشتوية والبالغ عددهم 107 دول، ومجموعة من القادة الرياضيين وأعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي والرؤساء الإقليميين لمناطق العالم السبع ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرهم من الخبراء المتخصصين. ولضمان صحة وسلامة جميع المعنيين، جاء قرار التأجيل بالإجماع.

وكانت آخر ألعاب عالمية شتوية أقيمت بالنمسا 2017 شهدت مشاركة 16 دولة من المنطقة هي الإمارات، ومصر، والسعودية، وقطر، والبحرين، وعمان، والعراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، وليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر، وفلسطين، وإيران، مثلهم 289 لاعباً ولاعبة شاركوا في 4 رياضات هي الهوكي الأرضي، والتزلج السريع، واختراق الضاحية، والجري على الجليد، من بين الرياضات السبع التي تشهدها الألعاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز