ناسيمنتو: الإمارات أكبر مطور للجوجيتسو في العالم

المصدر: (أبوظبي - وام)

أشاد اليساندرو ناسيمنتو، رئيس لجنة الحكام باتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالمستوى المتميز للاعبي الجوجيتسو في الإمارات من حيث الأسلوب والاستراتيجية، وأشار إلى أنه من منطلق متابعته لمشروع الإمارات في نشر وتطوير اللعبة بالدولة وخبرته مع مشروع الجوجيتسو في الإمارات فإنه يرى أن مستقبل اللعبة يدعو للتفاؤل، وإن الاتحاد الإماراتي للعبة يقدم تجربة استثنائية غير مسبوقة تجعله أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم.

وقال: أشاد الحكام بقوة الأداء الفني والبدني الذي قدّمه الأطفال في بطولة البراعم الأخيرة، والذي لا يقلّ عن مستوى الكبار من حيث استخدام الاستراتيجية وأساليب المواجهة الرياضيّة، ولم يعد الصغار يستخدمون الأساليب الأساسية، إذ ارتقوا بمهاراتهم نحو المستوى التالي؛ ليكونوا أساساً لمستقبل واعد.

ومع استعداد أبوظبي لاستضافة الجولات الأخيرة من دوري أم الإمارات للجوجيتسو، أشار ناسيمنتو إلى أهمية اتساع قاعدة ممارسة اللعبة بين الفتيات وقال: لم تكن هذه الرياضة سابقاً منتشرة على نطاق واسع بين الفتيات، إلا أن العدد الحالي للاعبات المسجّلات في المنافسات وصل إلى عدد الرياضيين من الرجال، وتوجد الكثير من السيدات اللواتي يتدرّبن لدخول مجال التحكيم، ما يعزز نمو الرياضة في مختلف جوانبها. وتحظى السيدات الإماراتيات بدروس وبرامج مخصّصة تكون مقاعدها محجوزة بالكامل، وبشكل دائم، ما يؤكد على ارتفاع وتيرة مشاركة المرأة الإماراتيّة في الرياضة.

دور التكنولوجيا

وأشار ناسيمنتو إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في التحكيم على البساط، وقال: لدينا فرصة لتعزيز معرفتنا التحكيمية بفضل الندوات التي يتم تنظيمها عن طريق الإنترنت، وهو ما لم يكن متاحاً قبل سنوات. وفيما يخص البطولات والمنافسة، نستخدم تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، والمزوّدة بكاميرات على جانب بساط النزال ويلتقط البرنامج الحركات لمراجعتها بالحركة البطيئة، ومن زوايا مختلفة ويتواجد حكمان على الطاولة بشكل دائم لمشاهدة النزالات. وتسهم هذه التقنية في إجراء المراجعات الضرورية لأي حركات«.

وشدد ناسيمنتو على الدور الكبير الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في مستقبل التحكيم، والذي سيوضح عدد مرات الإسقاط التي قام بها اللاعب خلال النزال؛ وقال:»حصل حالياً على كثير من البيانات بعد انتهاء المباراة، والتي تشمل عدد النزالات المحسومة بحركة إخضاع، أو بالنقاط، أو بحسب قرار الحكام، لكن سرعان ما سنتمكن من الحصول على هذه البيانات في الوقت الفعلي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز