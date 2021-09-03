«بشرى» تكسب أول تحديات تمهيدي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انطلقت، أمس، بميدان الوثبة للهجن، فعاليات موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة 2021 ـ 2022، بمنافسات سن الحقائق لهجن أبناء القبائل في تمهيدي الوثبة لمسافة 3 كلم، على مدار 25 شوطاً، ونجحت «بشرى» لحمد سعيد العامري في حصد ناموس أول التحديات بالشوط الأول مسجلة أفضل توقيت زمني بـ4.26.5 دقائق، فيما نال «شواش» لناجي العجمي لقب الشوط الثاني بتوقيت 4.27.6 دقائق، وانتزعت «شله» لسعيد الخييلي ناموس الشوط الثالث للحقائق الأبكار بتوقيت 4.30.2 دقائق، فيما حلقت «أفكار» لخميس عتيق الرميثي بناموس الشوط الرابع بتوقيت 4.28.7 دقائق.

وحصد «البحر» لعبد العزيز جفران لقب الشوط الخامس للحقائق الجعدان في 4.31.5 دقائق، بينما أضافت «صبحه» اللقب الثاني لشعار خميس الرميثي في الشوط السادس، وكان الشوط السابع من نصيب حمد سعيد العامري.

وشهد الشوط الثامن تألق «وضوح» لحمد المزروعي، بينما حصدت «الظفرة» لحمد سالم العامري ناموس الشوط التاسع، وحلت «الكايد» لحمد سعيد العامري في المركز الأول بالشوط العاشر.

وتقام اليوم، منافسات سن اللقايا لمسافة 4 كلم.

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