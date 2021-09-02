المطيوعي يبدأ مهمته في مونديال الدراجات

المصدر: ( دبي - البيان الرياضي)

يبدأ متسابق الإمارات الدراج الواعد محمد المطيوعي مهمته غداً في بطولة العالم للدراجات الهوائية للمضمار لفئة الشباب التي انطلقت اليوم بمشاركة 148 دراجاً يمثلون 44 دولة منهم 7 دول عربية هم الإمارات، الجزائر، المغرب، السعودية، الأردن، السودان، ومصر (الدولة المضيفة).

ومن المقرر أن يشارك دراج الإمارات خلال الحدث الكبير والمهم في 3 سباقات يبدأها غداً بالمشاركة في سباق الاسكراتش، ثم سباق المطاردة الفردية بعد غدٍ الجمعة، ويختتم مشواره الأحد في اليوم الختامي للحدث بالمشاركة في سباق الإقصاء.

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