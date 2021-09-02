تمهيدي المرموم يدشن موسم سباقات الهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم موسم سباقات الهجن للعام 2021 - 2022 مع بداية شهر سبتمبر، معلناً بذلك عودة الحياة والنشاط لرياضة سباقات الهجن، وذلك بإقامة سباق تمهيدي المرموم، مع فئة الحقايق وتتواصل غداً مع اللقايا، على أن يختتم الأسبوع الأول بتحديات الإيذاع والتي تقام صباح بعد غد السبت، أما فئات الكبار الثنايا والحول والزمول فتقام تحدياتها الأسبوع المقبل على مدار يومين، وذلك حسب البرنامج السنوي للسباقات في الإمارات.

واعتمد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، البرنامج السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة لموسم 2021 ـ 2022، والذي ينطلق اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى شهر مارس من العام المقبل.

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