400 مشارك في سباق دبي للجري الثلجي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد النسخة الثانية من «سباق دبي للجري الثلجي» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، زيادة أعداد المشاركين في السباق بنسبة 33%، حيث سيتم السماح بمشاركة 400 متسابق بعد أن اقتصرت النسخة الماضية على مشاركة 300 شخص تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بالفعاليات.

وتأتي هذه الزيادة بفضل نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي أسفر عن انسيابية في تنظيم النسخة الأولى وعدم حدوث أي إصابات وبفضل الإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الجنسيات الذي شهده السباق العام الماضي، وبسبب الإقبال المتزايد على المشاركة في هذا الحدث من مختلف الجنسيات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي وسكي دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة الثانية من السباق الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام يوم 17 سبتمبر الجاري في سكي دبي بمول الإمارات، ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وذلك لكل فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة .

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