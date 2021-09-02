سارة الجنيبي تتطلع إلى إهداء الإمارات ميدالية جديدة في بارالمبية طوكيو

المصدر: طوكيو - عز الدين جاد الله

تطمح البطلة الإماراتية البارالمبية سارة محمد الجنيبي صاحبة أول ميدالية نسائية للإمارات في تاريخ الدورات البارالمبية إلى تكرار الإنجاز الذي حققته في النسخة الماضية «ريو دي جانيرو 2016»، عندما حلقت بالميدالية البرونزية في دفع الجلة فئة «إف 33»، حيث دخلت التاريخ من أوسع أبوابه.

وتدشن بطلتنا مشاركتها الأولى في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية بمشاركة 4400 رياضي يمثلون 163 دولة، بمنافسات دفع الجلة، وذلك في تمام الساعة 14:14 دقيقة بتوقيت الإمارات، الساعة 19:14 دقيقة بتوقيت طوكيو، في مقارعة كوكبة من أبطال العالم، حيث تسعى بطلتنا إلى خطف ميدالية للإمارات ورفع علمها عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم.

وانطلقت بطلتنا سارة الجنيبي نحو البطولات واعتلاء منصات التتويج منذ عام 2012 عندما حلقت ببرونزية دفع الجلة تحت 23 سنة في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى التي أقيمت بأولموس بالتشيك، وبرونزية دفع الجلة في الألعاب العالمية للشباب لذوي الإعاقة الحركية والبتر بالمملكة المتحدة 2014، وفي عام 2016 أحرزت فضية دفع الجلة في آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لأصحاب الهمم «دبي»، إلى جانب برونزية دفع الجلة في بارالمبية «ريو دي جانيرو 2016».

ويواصل منتخب الدراجات الهوائية مشاركته في دورة طوكيو عن طريق بطلنا أحمد المطيوعي الذي خاض أول أمس سباق ضد الساعة 24 كم فئة «سي 2»، مقارعاً أبطالاً عالميين، ومقدماً مردوداً طيباً في أول ظهور له في المحفل الأولمبي، حيث يسجل المطيوعي الظهور الثاني لمنتخب الإمارات للدراجات في الدورة الحالية عندما يخوض سباق الطريق فئة «سي 2»، صباح اليوم وسط كوكبة من نجوم العالم، طامحاً إلى نيل المزيد من الخبرة والاحتكاك.

وأطمأن عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة على أفراد البعثة، مثمناً الإنجاز الذي حققه بطلنا محمد القايد أول من أمس بحصده أول ميدالية للدولة «برونزية سباق 100م على الكراسي المتحركة»، متمنياً التوفيق لمنتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في بارالمبية طوكيو.

برنامج علاجي

وعاد بطلنا الذهبي محمد خميس إلى دبي بعد تجدد إصابته وعدم قدرته على استكمال مشواره في بارالمبية طوكيو، وذلك وفقاً للوائح المسابقة التي تنص على ضرورة مغادرة اللاعبين بعد نهاية المنافسات بـ72 ساعة، حيث يبدأ رحلة العلاج على يد الجهاز الطبي لمنتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم.

وحرمت الإصابة التي عاودت بطلنا من استكمال مشواره في الدورة، وذلك عند خوضه منافسات رفعات القوة وزن 88 كغم أول من أمس، حيث دخل بطلنا المنافسات بطموح الفوز وتحقيق ميدالية للإمارات، إلا أنه شعر بالآلام في العضلة الصدرية من الجهة اليسرى، وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في المعسكر الخارجي بمقدونيا قبل انطلاق الدورة بثلاثين يوماً، حيث بدأ يتماثل للشفاء منها لكن الآلام فاجأته مجدداً، ورفض بطلنا التحامل على إصابته وفقاً لتوصية الجهاز الطبي للمنتخب.

ومن المقرر أن يجري البطل الإماراتي عدداً من الفحوصات الطبية فور وصوله دبي للاطمئنان على إصابته والبدء في تلقي العلاج وفق برنامج يحدده الجهاز الطبي للمنتخب في إطار الحرص على استكمال شفائه وعودته سريعاً إلى الصالات الرياضية.

وفي السياق نفسه لم يحالف الحظ أبطالنا: «عبد الله سلطان العرياني وسيف النعيمي في التأهل إلى نهائي رماية بندقية هوائي 10م رقود فئة «آر 3»، وعائشة المهيري في رماية بندقية هوائي 10م رقود مختلط».

من ناحيته أشار سفيان بوليلة المشرف الفني على منتخباتنا الوطنية إلى أن مشاركة بطلنا أحمد المطيوعي في سباق ضد الساعة للدراجات الهوائية أول من أمس بمثابة ولادة للدراجات الهوائية الإماراتية التي تسجل أول مشاركاتها في تاريخ الدورات البارالمبية.

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