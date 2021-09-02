«أبوظبي للرياضات الجليدية» يدشن تحضيرات الموسم

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

بدأ نادي أبوظبي للرياضات الجليدية استعداداته للموسم الرياضي 2021 - 2022 بتدريبات فريقه الأول «ستورمز أبوظبي» في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية تحت إشراف مدربه الجديد الكندي ديفيد رتش.

ويولي النادي اهتماماً كبيراً برياضة هوكي الجليد ابتداءً من المراحل السنية ، وقد تخرّج منها لاعبون محترفون أثبتوا جدارتهم في أكبر المواجهات القارية والإقليمية، وقد بدأت تدريبات المدرسة هذا العام بفريق تحت عشرين سنة، ووضع النادي خطة متكاملة لضمان استمرار التدريبات لجميع المراحل .

كما عادت سيدات هوكي الجليد في أبوظبي إلى تدريباتهن اليومية في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، وعبّرن خلالها عن سعادتهن الغامرة لأن التدريبات صادفت يوم المرأة الإماراتية.

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