الإمارات تشارك في «الآسيوية الجامعية» للشطرنج

المصدر: (أبوظبي – البيان الرياضي)

تشارك الإمارات في البطولة الآسيوية الجامعية الافتراضية للشطرنج التي ينظمها الاتحاد الآسيوي وتنطلق اعتباراً من اليوم وحتى 13 سبتمبر الجاري عبر تقنية الزوم، بمشاركة 13 دولة.

وقال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي للرياضة الجامعية إن الدولة ستشارك في البطولة في منافسات الطلاب والطالبات، إذ تم اختيار أفضل العناصر من أبطال وبطلات الجامعات في الشطرنج من جامعة الإمارات وجامعة زايد والشارقة وكليات التقنية العليا.

وكشف عن قائمة اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون الدولة في البطولة وهم: مريم عيسى وعوشة مبارك الشامسي والشقيقتين وفية وموزة درويش المعمري وكلهن من جامعة الإمارات، فيما يمثل فريق الطلاب إبراهيم سلطان آل علي من كلية دبي للطلاب - كليات التقنية العليا - وهو أستاذ دولي في الشطرنج وخليفة عبد الرحيم العمودي من جامعة الشارقة وسلطان سيف المرزوقي من جامعة زايد وحسام هاشم التكروري من جامعة الإمارات.

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