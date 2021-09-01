«يو إف سي» تعود إلى أبوظبي مع نزالين مرتقبين على لقب بطولة العالم

المصدر: البيان

تعود إثارة وحماس بطولات يو إف سي إلى جزيرة ياس في أبوظبي من خلال سلسلة من النزالات والفعاليات لعشاق رياضات الفنون القتالية، وأبرزها بطولة يو إف سي 267 التي تتضمن نزاليّن مرتقبيّن على لقب بطولة العالم، عندما يدافع يان بلاهوفيتش، بطل يو إف سي في الوزن الخفيف الثقيل، عن لقبه للمرّة الثانية أمام المصنف الأول جلوفر تيكسيرا، فيما يشهد النزال الرئيسي الثاني مواجهةً استثنائية بين الجامين ستيرلينج، بطل يو إف سي لوزن بانتام، مع منافسه بيتر يان، حامل اللقب السابق والمصنّف الأول.

وتنطلق بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا يوم السبت 30 أكتوبر على حلبة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، على أن تبدأ المنافسات التمهيدية في الساعة 6:30 مساءً بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الخليج، والنزالات الرئيسية في الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي لمنطقة الخليج، وذلك وفقاً لما ذكره مكتب أبوظبي الإعلامي عبر موقعه الرسمي.

وتشكّل بطولة يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا الفعالية الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للتحدّي، الذي يشهد أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية في عدة مواقع في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية، بما في ذلك فعاليات المشجعين، وعروض اللياقة البدنية وغيرها، وذلك بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وتتوفر تذاكر يو إف سي 267: بلاهوفيتش ضد تيكسيرا اعتباراً من يوم الأربعاء 1 سبتمبر الساعة 1:00 ظهراً حسب التوقيت المحلي لمنطقة الخليج، وذلك عبر الموقعين الإلكترونيين Ticketmaster.ae وetihadarena.ae.

وتبدأ أسعار التذاكر من 495 درهماً إماراتياً، ويمكن للفرد الواحد شراء حتى 8 تذاكر بحد أقصى.

ويحظى أعضاء يو إف سي نادي القتال والأعضاء الذين سجّلوا اهتمامهم عبر الموقع الإلكتروني Visit Abu Dhabi بفرصة متميزة لشراء التذاكر مبكراً يوم الثلاثاء 31 أغسطس عند الساعة 12 ظهراً حسب التوقيت المحلي لمنطقة الخليج.

ويتطلع البولندي بلاهوفيتش الذي يحمل في رصيده 28 فوزاً و8 هزائم إلى تعزيز فوزه الأخير بحزام فئته بعد إلحاقه الهزيمة ببطل الوزن المتوسط، إزرايل أديسانيا.

ويتمتع بلاهوفيتش بخبرة 14 عاماً في مجال الفنون القتالية المختلطة، وحقق انتصارات مذهلة بالضربة القاضية على لوك روكهولد ودومينيك ريس وكوري أندرسون، حيث يدخل حلبة الاتحاد أرينا واضعاً نصب عينيه تحقيق نصرٍ آخر ليواصل تربعه على قمة وزن خفيف الثقيل.

من ناحيته، يدخل الأمريكي تيكسيرا حلبة النزال حاملاً في جعبته 32 فوزاً و7 هزائم، ويأمل في حصد ثاني ألقابه في يو إف سي من خلال التغلّب على بلاهوفيتش.

ويتميّز أسلوب تيكسيرا بالمزج بين اللكمات القوية والجوجيتسو البرازيلي، التي يحمل حزامها الأسود.

وسجل تيكسيرا بفضل هذا الأسلوب انتصارات لا تُنسى ضد تياجو سانتوس وأنتوني سميث ورشاد إيفانز وكوينتون جاكسون. ويسعى البطل الأمريكي لتسجيل فوزه السادس على التوالي عبر إزاحة بلاهوفيتش عن عرشه، وتحقيق حلمه في أن يصبح بطل يو إف سي.

وفي النزال الرئيسي الثاني، يخطط ستيرلينج صاحب الـ 20 فوزاً و3 هزائم لترسيخ أحقيته بلقب وزن بانتام ضمن بطولة يو إف سي من خلال تقديم أداء قويّ أمام يان، بعدما تمكّن من هزيمته للمرة الأولى بالاستبعاد في شهر مارس.

وبفضل مهارته في المصارعة، حقق ستيرلينج انتصارات مستحقّة على كوري ساندهاجن وبيدرو مونهوز وجيمي ريفيرا، ويسعى الآن لتقديم أفضل مهاراته أمام يان، وإحراز انتصار حاسم بحركة إخضاع.

في المقابل، يبدو الروسي يان، الذي يحمل 15 فوزاً وهزيمتين فقط، على أكمل الاستعداد لإحباط خطط ستيرلينج، والانتقام من خسارته بالاستبعاد أمامه، واستعادة بطولة يو إف سي في وزن البانتام.

وبفضل خبرته الواسعة في رياضة الفنون القتالية المختلطة والملاكمة، حقق يان انتصارات مذهلة بالضربة القاضية ضد خوسيه ألدو وأوريجا فابر ودوجلاس سيلفا دي أندرادي وتيروتو إيشيهارا. ويسعى الآن لتأكيد خبراته في نزاله ضد ستيرلينج ليستعيد مكانته مجدداً في قمة وزن 145 رطلاً.

نزالات إضافية

ويتطلّع الروسي إسلام ماخاتشيف (20 انتصاراً وهزيمة واحدة)، المصنّف الخامس في الوزن الخفيف، لتحقيق فوزه الأول على بطل عالم سابق في يو إف سي عند لقائه بالمصنّف السابع البرازيلي رافاييل دوس أنجوس (30 انتصاراً و13 هزيمة).

ويلتقي الروسي المصنّف السابع في فئته ماجوميد آنكالاييف (15 انتصاراً وهزيمة واحدة) مع السويسري المصنّف الثامن فولكان أويزدمير (17 انتصاراً و5 هزائم) في نزال فئة الوزن الخفيف الثقيل.

وتحتدم المنافسة في الوزن الثقيل عندما يلتقي الروسي المصنّف الخامس ألكسندر فولكوف (33 انتصاراً و9 هزائم) مع البولندي الصاعد المصنّف الثامن مارسين تيبورا (22 انتصاراً و6 هزائم).

ويسعى الصيني المصنّف الثاني عشر في الوزن المتوسط لي جينجليانج (18 انتصاراً و6 هزائم) لوضع حدّ لانتصارات اللاعب السويدي من أصل شيشاني حمزات شيماييف (9 انتصارات دون هزيمة).

وتترقّب البرازيلية المصنّفة الحادية عشرة في وزن القشّة أماندا ريباس (10 انتصارات وهزيمتين) مواجهتها مع مواطنتها المصنّفة الثانية عشرة فيرنا جانديروبا (17 انتصاراً وهزيمتين) في نزالٍ مشوّق بين لاعبتين موهوبتين.

ويتطلّع البرازيلي ريكاردو راموس (15 انتصاراً و3 هزائم) لتحقيق الفوز في فئة وزن الريشة أمام الروسي الواعد زبيرا توخوغوف (19 انتصاراً و5 هزائم ونزال واحد دون نتيجة).

ويترقّب الفنلندي ماكوان أميرخاني (16 انتصار و6 هزائم) خوض نزاله في فئة وزن الريشة مع الكندي تريستان كونلي (14 انتصاراً و7 هزائم).

وفي نزاله الأول منذ حوالي ثلاث سنوات، يواجه الصيني هو ياوزونج (3 انتصارات وهزيمتين) الإيطالي آلن أميدوفسكي (8 انتصارات وهزيمتين) في فئة الوزن المتوسط.

ويأمل الروسي تاجير أولانبيكوف (13 انتصاراً وهزيمة واحدة) مواصلة نتائجه المتميزة والفوز على منافسه في وزن الذبابة البرازيلي آلان ناسيمنتو (18 انتصاراً و5 هزائم).

ويطمح الروسي شامل جامزاتوف (14 انتصار دون هزيمة) للحفاظ على سجلّه نظيفاً من الهزائم عند مواجهة البولندي ميشال أوليكسيتشوك (15 انتصاراً و4 هزائم ونزال دون نتيجة) في وزن الخفيف الثقيل.

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