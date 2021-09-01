400 مشارك في النسخة الثانية من سباق دبي للجري الثلجي

المصدر: البيان

شهد النسخة الثانية من "سباق دبي للجري الثلجي" الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة "ماجد الفطيم"، زيادة أعداد المشاركين في السباق بنسبة 33%، حيث سيتم السماح بمشاركة 400 متسابق بعد ان اقتصرت النسخة الماضية على مشاركة 300 شخص تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بالفعاليات.

وتأتي هذه الزيادة بفضل نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الذي أسفر عن انسيابية في تنظيم النسخة الأولى وعدم حدوث أي إصابات وبفضل الإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الجنسيات الذي شهده السباق العام الماضي، وبسبب الإقبال المتزايد على المشاركة في هذا الحدث من مختلف الجنسيات.

وأعلن مجلس دبي الرياضي وسكي دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة الثانية من السباق الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام يوم 17 سبتمبر الجاري في سكي دبي بمول الإمارات، ويمكن المشاركة في السباق عبر التسجيل في الرابط التالي: https://protect-eu.mimecast.com/s/bvHICMwxMHDYW63cwkCyY?domain=premieronline.com

ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وذلك لكافة فئات المجتمع من جميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف وهو الأمر الذي يوفر فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في أجندة المجلس حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بالرياضات الثلجية حيث وضع المجلس بالتعاون مع شركة "ماجد الفطيم" برنامجًا متكاملًا لتنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية حتى نهاية العام، حيث أعلن المجلس عن قائمة البرامج وفعاليات الرياضات الثلجية على أجندته السنوية التي وصلت إلى 13 حدث سنوي تقام في سكي دبي وفق الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية.

ومن أبرز هذه الفعاليات بطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، بطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، المسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية، وتحدي الثلج، وتتضمن أجندة مجلس دبي الرياضي ثلاث فعاليات ثلجية جديدة تقام لأول مرة بالمنطقة وهي: اليوغا على الثلج، بطولة الكرة الطائرة على الثلج داخل القاعات المغلقة التي تنظمها دبي لأول مرة في آسيا والشرق الأوسط، وسباق الدراجات الهوائية على الثلج.

ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن سباق الجري الثلجي وغيرها من الفعاليات زيارة الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، أو متابعة التغطية المباشرة لكافة الأحداث الرياضية في حسابات المجلس على قنوات التواصل الاجتماعي باسم dubaisc.

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