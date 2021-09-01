منصور بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي مقر لكبرى البطولات الرياضية بالعالم

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أصبحت دبي مقراً لكبرى البطولات والشركات الرياضية الدولية، ومحط أنظار أبرز نجوم الرياضة العالمية لما تتمتع به من بنية تحتية رفيعة المستوى تم تأسيسها وفق أرقى المعايير الدولية لتخدم كل الرياضات وتناسب مختلف الفئات والمستويات الرياضية.

تنمية

وأوضح سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن الرياضة في دبي بكل ما تحظى به من رعاية واهتمام وتشجيع تخطت كونها نشاطاً ترفيهياً، لتصبح أسلوب حياة وصناعة مهمة، وأحد ممكنات التنمية المستدامة لما لهذا القطاع الحيوي من تأثير إيجابي كبير على الحالة البدنية والمعنوية والنفسية لأفراد المجتمع، في الوقت الذي تواصل فيه دبي تأكيد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل إذ تشكل الرياضة أحد أهم ملامح الحياة العصرية النموذجية، في حين يتنامى الإسهام المباشر لقطاع الرياضة في دعم الاقتصاد الوطني والمحلي من خلال جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

وكشف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن أن إسهام القطاع الرياضي في اقتصاد دبي وصل إلى أكثر من أربعة مليارات درهم سنوياً، ما يعزز مكانة القطاع كرافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي، في ضوء رؤية طموحة تسعى إلى الارتقاء بكافة مكونات المشهد الرياضي، وزيادة حجم المردود الاقتصادي الإيجابي للقطاع، وتوفير شتى المقومات التي تضمن الريادة الرياضية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتأتي زيادة إسهام القطاع الرياضي في اقتصاد دبي نتيجة لنمو الوعي بأهمية ممارسة الرياضة كنشاط مستمر وتوفر البنية التحتية، وتنامي أعداد الفعاليات الرياضية ما انعكس على تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الممارسين وصل إلى أكثر من 1.5 مليون شخص.

تشريعات

وتُعد مرونة التشريعات الاقتصادية المُطبقة في دبي، من أهم العناصر المؤثرة في تحويل الإمارة إلى وجهة مفضلة للاستثمار، وتحفل الأجندة الرياضية في دبي بالعديد من البطولات العالمية، وارتفعت أعداد العاملين في الشركات المتخصصة رياضياً إلى أكثر من 20 ألف شخص، وتُنظم 400 فعالية رياضية سنوياً من بينها أكثر من 130 فعالية دولية، كما تضم دبي أكثر من 400 أكاديمية رياضية وأكثر من 100 نادٍ حكومي وخاص، فيما يعمل في دبي حالياً أكثر من 400 مركز للتدريب البدني واللياقة.

ويوجد خمسة مصانع لإنتاج التجهيزات الرياضية، بالإضافة إلى أكثر من 2500 متجر لبيع التجهيزات الرياضية، كما تنشط أكثر من 350 شركة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية والمعسكرات التدريبية.

جودة حياة

ومع الجودة العالية للحياة في دبي والتشريعات الحكومية المرنة والتسهيلات العديدة المُقدمة للمستثمرين، ومع استحداث «الإقامة الذهبية» التي تمنح لنجوم الرياضة، والتعامل الناجح مع جائحة كوفيد 19، وكذلك تحوّل دبي إلى وجهة عالمية مفضلة لعشاق الرياضة، زاد عدد المشاهير المقيمين في دبي ويمتلكون عقارات سكنية ومشاريع تجارية فيها حيث بلغ عددهم قرابة 200 رياضي من النجوم السابقين والحاليين الذين اختاروا دبي للعيش فيها بصحبة عائلاتهم ومن بينهم نجم التنس السويسري روجيه فيدرر ونجم سباقات السيارات الإسباني فيرناندو الونسو، ومدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، ونجما الكرة الفرنسية ابيدال وانيلكا، وغيرهم الكثير.

كما نقلت اتحادات ومنظمات رياضية دولية مقراتها إلى دبي، الأمر الذي يعزز من المردود الاقتصادي للرياضة، ويزيد من مساهمة قطاع الرياضة في الاقتصاد المحلي، ويرفع من قيمتها كصناعة كبيرة ومهمة.

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