رئيس البارالمبية الدولية: الإمارات قبلة الرياضيين في العالم

المصدر: طوكيو - عز الدين جاد الله

أشاد أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنها باتت قبلة للرياضيين البارالمبيين حول العالم.

وقال بارسونز في تصريح على هامش دورة طوكيو 2020: «لقد كنت محظوظاً بأن تم انتخابي رئيساً للجنة البارالمبية الدولية في الإمارات، وتربطني بها ذكريات رائعة، فأنا عاشق لها وقد كان لي الشرف بأن زرت معظم الأماكن المشهورة فيها وخصوصاً بالعاصمة أبوظبي».

وثمّن بارسونز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتمكين أصحاب الهمم واستضافتها لأكبر الأحداث الرياضية، وحسن تنظيمها للعديد من البطولات العالمية بما تملكه من كوادر مؤهلة في كل المجالات.

تحضير

وأبدى رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سعادته الغامرة بنجاح اليابان في تنظيم النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، خصوصاً وأنها تأتي في ظل ظروف استثنائية ووضع وبائي يعصف بدول العالم والمتمثل في جائحة كورونا (كوفيد 19)، مشيراً إلى أن النسخة الحالية ستظل عالقة بالأذهان لفترات طويلة نظراً للتحديات التي واجهتها.

وقال: «لقد نجحت اللجنة البارالمبية في طوكيو في تنظيم الدورة بامتياز متحدية كل العقبات والصعاب، لما تتميز به اليابان من دقة وكوادر مؤهلة للتعامل مع كل التحديات، مشيداً باعتناء لجنة طوكيو بالوفود وحسن استقبالهم لأكثر من 4400 رياضي من 163 دولة.

بطولات

وأشار بارسونز إلى أن العديد من البطولات العالمية سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة وصولاً للنسخة الـ17 لدورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها فرنسا عام 2024، منها بطولة الألعاب البارالمبية للشباب 2022 التي تقام بمملكة البحرين، والألعاب الآسيوية التي تستضيفها الصين أكتوبر 2022، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار التحضير لدورة باريس 2024، التي يتبقى على إقامتها 3 سنوات فقط، لافتاً إلى أن خطط اللجنة البارالمبية الدولية تمضي بنجاح في سبيل نشر مسابقات أصحاب الهمم حول العالم.

تحدٍ جديد

وشهدت منافسات أمس مشاركة منتخب الدراجات الإماراتية لأول مرة في تاريخ الدورات البارالمبية، وذلك عن طريق بطلنا أحمد المطيوعي الذي خاض سباق ضد الساعة 24 كم فئة «سي 2»، مقارعاً أبطالاً عالميين، ومقدماً مردوداً طيباً في أول ظهور له في المحفل الأولمبي، محققاً هدفه باكتساب الخبرة وتبادل الاحتكاك تمهيداً لحصد الميداليات والبطولات للدولة.

ويخوض أبطالنا وبطلاتنا اليوم تحدياً جديداً في لعبتي الرماية وألعاب القوى، حيث يشارك بطلنا البارالمبي عبدالله سلطان العرياني في منافسات الرماية فئة «آر 3»، وبطلنا سيف النعيمي في الفئة نفسها، بينما تشارك بطلتنا عائشة المهيري في فئة «آر 5»، وفي ألعاب القوى تشارك بطلتنا مريم الزيودي في منافسات رمي القرص والبطلة البارالمبية نورة الكتبي في منافسات دفع الجلة.

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