العصيمي: إنجاز القايد دفعة معنوية لمنتخباتنا

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

أشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي بالإنجاز الذي حققه بطلنا البارالمبي محمد القايد أول أمس بتحليقه بأول ميدالية للدولة في بارالمبية طوكيو «برونزية سباق 100م على الكراسي المتحركة»، مهدياً الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات.

فرحة حقيقية

وتابع: «لقد جاء إنجاز بطلنا القايد في الوقت المناسب، حيث رفع معنويات أبطالنا بعد الإصابة التي لحقت ببطلنا الذهبي محمد خميس وأبعدته عن منافسات رفعات القوة، وأعطى شحنة إيجابية لمنتخباتنا الوطنية».

وقال: «لقد عشنا فرحة حقيقية ونحن نشاهد علم الإمارات وهو يرتفع عالياً خفاقاً في سماء طوكيو، وذلك بالرغم من الأجواء الصعبة التي يعيشها اللاعبون بسبب ظروف كورونا (كوفيد 19)، إلا أن أبطالنا قادرون على تحدي المستحيل».

ظروف صعبة

وأضاف: «بطلنا محمد القايد يقود منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم إلى جني الثمار بعد أن نال أول ميدالية للدولة في الدورة، مما سيفتح الباب بإذن الله أمام العديد من الإنجازات في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أن بطلنا نجح في قهر الظروف من صعوبة سباق وارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته طوكيو أول من أمس لكن خبرته وتمرسه أهلاه للفوز.

واختتم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي تصريحه بالقول: «لقد حققت الإمارات مكسباً آخر في نسخة طوكيو بمشاركة لعبة الدراجات الهوائية لأول مرة في تاريخ الدورات البارالمبية عن طريق بطلنا أحمد المطيوعي، ونتمنى المزيد من التوفيق لأبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية».

تتويج

وتوج ماجد العصيمي أول أمس أبطال فرق المبارزة الفائزين بالميداليات الملونة، وذلك على هامش دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والتقى العصيمي الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم لأصحاب الهمم، لبحث ملف استضافة دبي لبطولة العالم المقبلة للقوس والسهم التي تقام العام المقبل 2022، كما يلتقي العصيمي بعد غدٍ رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم والأمين العام لبحث استضافة دبي لبطولة العالم المقبلة لكرة السلة في عام 2022.

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