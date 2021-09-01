الإمارات تستضيف بطولة آسيا للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن استضافة العاصمة أبوظبي للنسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو لفئة الكبار من الرجال والسيدات خلال الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجاري في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها ترسخ موقع دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في استضافة أكبر الأحداث الرياضية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية، ونجاحها المشهود في تحويل التحديات إلى فرص للتميز والإبداع. وتشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين واللاعبات من بينهم العديد من النجوم والمحترفين المصنفين عالمياً.

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو إن استضافة واحدة من أكبر البطولات على الأجندة الآسيوية تؤكد المرونة الفائقة والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية أبوظبي على تنظيم أبرز الفعاليات والأحداث الدولية، والثقة التي يوليها الاتحاد الآسيوي وغيره من المنظمات العالمية في عاصمة الجوجيتسو العالمي التي تلهم الجميع دروساً وتجارب وفرصاً استثنائية في مجالات نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، باعتبارها أكبر مطور لرياضة الجوجيتسو في العالم، واحتضانها لمقري الاتحادين الدولي والآسيوي، وحرصها على تنظيم أكبر البطولات العالمية وسلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والدوري العالمي في مختلف عواصم العالم.

بداية

وقال الهاشمي: إن اتحاد الإمارات للجوجيتسو وبدعم متواصل من القيادة الحكيمة يحرص على أن تكون دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي العنوان الأبرز لهذه الرياضة في العالم، والمحطة الأساسية لاستكشاف المواهب وصقل الأبطال، واستقطاب أبرز نجوم اللعبة العالميين.

ونحن نرحب دائماً بالأشقاء والأصدقاء من آسيا والعالم، وسوف تكون استضافة البطولة الآسيوية بداية لثلاث بطولات كبرى، حيث تستعد أبوظبي لاستضافة أشهر نجوم اللعبة في بطولة العالم للجوجيتسو خلال الفترة من 28 أكتوبر – 7 نوفمبر التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، وكذلك البطولة الأكبر على الأجندة العالمية وهي النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في الفترة من 14 وحتى 19 نوفمبر من العام الجاري 2021.

وعن الآمال المعلقة على المنتخب الوطني للجوجيتسو خلال النسخة الخامسة من بطولة آسيا أكّد الهاشمي أن الهدف الواضح أمام كل اللاعبين واللاعبات يتمثل في تشريف دولة الإمارات والصعود إلى منصة التتويج، وتحقيق العدد الأكبر من الميداليات وهو ما عهدناه منهم على الدوام.

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