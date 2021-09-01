«تراك أم 7» يتألق في طواف «هاوت روت»الفرنسي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

حقق فريق «تراك أم 7» الإماراتي للهواة برونزية سباق «هوت روت» والذي أقيم في جبال الألب في فرنسا، ليكون أول فريق هواة عربي إماراتي يشارك في مثل هذه الطوافات، والذي أقيم خلال الفترة من 22 إلى 28 أغسطس، وبمشاركة أوروبية وعالمية كبيرة.

ويذكر أن فريق «تراك إم 7» هو صاحب المركز الأول في فرق الهواة بالإمارات حيث فاز الموسم الماضي بالمركز الأول في بطولة سيح السلم، كما فاز بالمركز الأول في بطولة دوري الهواة وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وقال فاروق الجسمي لاعب الفريق، إن الفريق استعد جيداً للمشاركة في الطواف والمحافظة على المستوى الذي وصلت إليه الدراجات الإماراتية .

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