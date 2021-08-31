«عمومية السلة» ترفع سن «مرشح الشباب» إلى 25 عاماً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

عقد اتحاد كرة السلة جمعيته العمومية غير العادية بحضور 13 من أصل 15 نادياً أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة دليل الحوكمة للاتحادات الرياضية، وذلك بفندق انتركونتيننتال دبي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي بحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة وهم، محمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي باللجنة الأولمبية وبطي العبدولي مدير قسم شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية وعبد العزيز الحصان مدير مكتب الرقابة المالية بالهيئة العامة للرياضة، وممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

وتم الاتفاق خلال الجمعية على تعديل السن الخاص بعضو مجلس الإدارة الذي يحق له الترشح للانتخابات من عنصر الشباب ليصبح لا يقل عن 25 عاماً بدلاً عن 21 عاماً ليكون لديه المزيد من الخبرة.

مقترح

ناقشت الجمعية بإسهاب العديد من النقاط الحيوية سواء في لائحة الانتخابات المقبلة أم لائحة النظام الأساسي للاتحاد، والتي جاءت مفيدة للغاية لأعضاء الجمعية العمومية الذين تفاعلوا بشكل متميز، خصوصاً نادي الوصل الذي حضر عنه محمد علي العامري المدير التنفيذي الذي أثرى الجمعية العمومية بالكثير من النظم واللوائح الخاصة بالعملية الانتخابية، وكذلك ما تم مناقشته في لائحة النظام الأساسي.

أدار الجلسة سالم المطوع الأمين العام وكان باب النقاش مفتوحاً أمام جميع أعضاء الجمعية، وقدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي مقترحاً بشأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خلال السنوات المقبلة بأن يكون عدد أعضاء المجلس 11 بدلاً من 9 أعضاء على أن يحق لـ 9 أعضاء دخول المجلس بالانتخاب، ويكون اثنان من خارج المجلس يقوم رئيس الاتحاد باختيارهم وأن يتم الاستقرار عليهم بعد موافقة المجلس المنتخب، بحيث يكون لهذا الثنائي دور حيوي بما يخدم مصلحة اللعبة، وتم إرجاء هذه النقطة إلى اجتماع لاحق بعد استشارة اللجنة القانونية في اللجنة الأولمبية الوطنية.

خطوة مهمة

وكان القرقاوي قد عبّر في بداية الاجتماع عن سعادته بهذا الحضور من أعضاء الجمعية العمومية قائلاً: «الاجتماع خطوة مهمة نحو تصحيح المسار في اللعبة لتوفير الإطار التشريعي للانطلاق نحو مستقبل أفضل مع الحرص على مواجهة التحديات المستقبلية».

وأضاف القرقاوي: «نعمل في ظروف صعبة، وبالتالي على الجميع التكاتف من أجل المحافظة على اللعبة، والجميع يدرك من أعضاء الجمعية العمومية صعوبة الوضع الحالي خصوصاً في ظل «جائحة كورونا» التي كان لها التأثير السلبي على جميع النواحي، وبالتالي علينا أن نفكر بشكل إيجابي وفعّال في الفترة الصعبة المقبلة في ظل تراجع عدد من الأندية وابتعادها عن المنافسة وهو ما يجعلنا نبدأ من جديد في إعادة الكثير من الأوراق الخاصة باللعبة».

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