أبوظبي للدراجات وجامعة الإمارات ينظمان مسيرة للدراجين

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية وجامعة الإمارات مسيرة للدراجين الهواة في مضمار العين، وهدفت المسيرة إلى زيادة الوعي بركوب الدراجات سواء للرياضة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، وأسلوب فريد لتحسين نمط حياة صحي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار البرامج والمبادرات المميزة التي تطلقها المؤسسات الرياضية الإماراتية لتعزيز مكانة المرأة وتطوير أدائها في جميع الجوانب بداية من اكتشاف المواهب في سن مبكرة، ومروراً برعايتها وتوفير كل أشكال الدعم التربوي والتدريبي والإداري والمشاركات الداخلية والخارجية، وانتهاء بتطبيق برامج صناعة البطلات وتنظيم البطولات المحلية والإقليمية والدولية لها.

وقال النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية: تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، ويعود الفضل بذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وهو الأمر الذي شجع النساء والفتيات على ممارسة هذه الرياضة المشوقة من خلال المشاركة في المنافسات والفعاليات المجتمعية في بيئة آمنة.

وأضاف: يعمل نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لتشجيع النساء على اتباع أسلوب حياة صحي ونشيط، وخلق الفرص لهن لممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما يحرص النادي على التنوع في تنظيم الفعاليات السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، كما يولي اهتماماً خاصاً بمشاركة المرأة في الفعاليات المتنوعة التي ينظمها على مدار العام.

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