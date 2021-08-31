تعاون بين شرطة الشارقة واتحاد الإمارات للدراجات

المصدر: الشارقة ـ البيان

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وفداً من اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية برئاسة منصور جمعة بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ونائبه خليفة يوسف بن عمير، ونايف جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

وجاءت الزيارة بهدف تعزيز سبل التعاون والجهود المشتركة بين الطرفين بما يصب في صالح الارتقاء برياضة الدراجات الهوائية بين منتسبي شرطة الشارقة.

ورحب اللواء سيف الزري بالوفد الزائر، مؤكداً حرص شرطة الشارقة على الاهتمام في الارتقاء بهذه الرياضة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في اهتمامها برياضة الدراجات الهوائية باعتبارها نشاطاً مهماً لأفراد المجتمع، ولما تشكله من مصدر للطاقة الإيجابية في نفوس الأفراد، مؤكداً على أهمية التعاون بين الجانبين، لما يعود به بالنفع على أفراد المجتمع، ولما يسهم في تعزيز الصحة واللياقة البدنية لهم.‏

ومن جانبه أعرب منصور جمعة بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال والضيافة، مثنياً على حرص شرطة الشارقة على تعزيز جسور التواصل مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الأمر الذي يؤكد رؤيتها التي تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل الرياضة محوراً ذا قيمة خاصة‏ في إمارة الشارقة.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين اللواء سيف الزري، ومنصور جمعة بوعصيبة‏، بحضور المقدم جابر سعيد النعيمي مدير إدارة مكتب القائد العام، ونائبه المقدم عبدالله الزعابي.

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