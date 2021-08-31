رئيس البارالمبية الدولية: الإمارات قبلة الرياضيين حول العالم

المصدر: طوكيو-عزالدين جادالله تصوير-جابر عابدين

أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مشيراً إلى أنها باتت قبلة للرياضيين البارالمبيين حول العالم.

وقال بارسونز في تصريح على هامش دورة طوكيو 2020:" لقد كنت محظوظاً بأن تم انتخابي رئيساً للجنة البارالمبية الدولية في الإمارات، وتربطني بها ذكريات حلوة، فأنا عاشق لها وقد كان لي الشرف بأن زرت معظم الأماكن المشهورة فيها وخصوصاً بالعاصمة أبوظبي.

وثمن بارسونز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل دعم وتمكين أصحاب الهمم واستضافتها لكبرى الأحداث الرياضية وحسن تنظيمها للعديد من البطولات العالمية بما تملكه من كوادر مؤهلة في كل المجالات.

وأبدى رئيس اللجنة البارالمبية الدولية سعادته الغامرة بنجاح اليابان في تنظيم النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، خصوصاً وأنها تأتي في ظل ظروف استثنائية ووضع وبائي يعصف بدول العالم والمتمثل في جائحة كورونا "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن النسخة الحالية ستظل عالقة بالأذهان لفترات طويلة نظراً للتحديات التي واجهتها.وقال:" لقد نجحت اللجنة البارالمبية في طوكيو في تنظيم الدورة بامتياز متحدية كل العقبات والصعاب، لما تتميز به اليابان من دقة وكوادر مؤهلة للتعامل مع كافة التحديات، مشيداً باعتناء لجنة طوكيو بالوفود وحسن استقبالهم لأكثر من 4400 رياضي من 163 دولة.

وأشار بارسونز إلى أن العديد من البطولات العالمية سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة وصولاً للنسخة الـ17 لدورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها فرنسا عام 2024، منها بطولة الألعاب البارالمبية للشباب 2022 التي تقام بمملكة البحرين، والألعاب الأسيوية التي تستضيفها الصين أكتوبر 2022، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار التحضير لدورة باريس 2024، التي يتبقى على إقامتها 3 سنوات فقط، لافتاً إلى أن خطط اللجنة البارالمبية الدولية تمضي بنجاح في سبيل نشر مسابقات أصحاب الهمم حول العالم.

تحدٍ جديد للرماية والقوى

وشهدت منافسات اليوم مشاركة منتخب الدراجات الإماراتية لأول مرة في تاريخ الدورات البارالمبية، وذلك عن طريق بطلنا أحمد المطيوعي الذي خاض سباق ضد الساعة 24 كم فئة " سي 2"، مقارعاً أبطالاً عالميين، ومقدماً مردوداً طيباً في أول ظهور له في المحفل الأولمبي، محققاً هدفه باكتساب الخبرة وتبادل الاحتكاك تمهيداً لحصد الميداليات والبطولات للدولة.

ويخوض أبطالنا وبطلاتنا غدا تحدياً جديداً في لعبتي الرماية وألعاب القوى حيث يشارك بطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني في منافسات الرماية فئة "آر 3"، وبطلنا سيف النعيمي في نفس الفئة، بينما تشارك بطلتنا عائشة المهيري في فئة "آر 5"، وفي ألعاب القوى تشارك بطلتنا مريم الزيودي في منافسات رمي القرص والبطلة البارالمبية نورة الكتبي في منافسات دفع الجلة.

فرحة حقيقية

وأشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي بالإنجاز الذي حققه بطلنا البارالمبي محمد القايد أمس بتحليقه بأول ميدالية للدولة في بارالمبية طوكيو "برونزية سباق 100م على الكراسي المتحركة"، مهدياً الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات.

وقال: " لقد عشنا فرحة حقيقية ونحن نشاهد علم الإمارات وهو يرتفع عالياً خفاقاً في سماء طوكيو، وذلك بالرغم من الأجواء الصعبة التي يعيشها اللاعبون بسبب ظروف كورونا " كوفيد-19"، إلا أن أبطالنا قادرون على تحدي المستحيل".

وأضاف:" بطلنا محمد القايد يقود منتخبات الإمارات لأصحاب الهمم إلى جني الثمار بعد أن نال أول ميدالية للدولة في الدورة، مما سيفتح الباب بإذن الله أمام العديد من الإنجازات في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن بطلنا نجح في قهر

الظروف من صعوبة سباق وارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته طوكيو أول أمس لكن خبرته وتمرسه أهلاه للفوز.

وتابع:" لقد جاء إنجاز بطلنا القايد في الوقت المناسب حيث رفع معنويات أبطالنا بعد الإصابة التي لحقت ببطلنا الذهبي محمد خميس وابعدته عن منافسات رفعات القوة، وأعطى شحنة إيجابية لمنتخباتنا الوطنية.

واختتم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو الوفد الإماراتي تصريحه بالقول:" لقد حققت الإمارات مكسباً آخر في نسخة طوكيو بمشاركة لعبة الدراجات الهوائية لأول مرة في تاريخ الدورات البارالمبية عن طريق بطلنا أحمد المطيوعي، ونتمنى المزيد من التوفيق لأبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية.

تتويج

وتوج ماجد العصيمي أول أمس أبطال فرق المبارزة الفائزين بالميدالية الملونة، وذلك على هامش دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والتقى العصيمي الأمين العام للاتحاد الدولي للقوس والسهم لأصحاب الهمم، لبحث ملف استضافة دبي لبطولة العالم القادمة للقوس والسهم التي تقام العام المقبل 2022، كما يلتقي العصيمي بعد غد رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم والأمين العام لبحث استضافة دبي لبطولة العالم القادمة لكرة السلة في عام 2022.

الأردن تتصدر العرب

تصدرت الأردن الدول العربية بختام اليوم الخامس برصيد 4 ميداليات "ثلاث ذهبيات وبرونزية"، وحلت تونس في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات "ذهبيتان وفضية وبرونزية، بينما جاءت الجزائر في المركز الثالث بـ7 ميداليات " ذهبية، وفضية و4 برونزيات"، وحلت مصر في المركز الرابع بـ6 ميداليات " 4 فضيات، وبرونزيتان".

وعلى صعيد الترتيب العام واصلت الصين صدارتها للترتيب بحصدها 119 ميدالية، بينما جاءت إنجلترا في المركز الثاني برصيد 68 ميدالية، وحلت روسيا ثالثاً برصيد 61 ميدالية، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بـ49 ميدالية.

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