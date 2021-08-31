طيران الإمارات .. «رعاية عاشرة » للبطولة الأمريكية للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصل طيران الإمارات رعايتها للبطولة الأمريكية المفتوحة للتنس للسنة العاشرة، بصفتها الناقلة الرسمية للبطولة، وتشمل رعاية طيران الإمارات للتنس ثلاثاً من أربع بطولات غراند سلام، بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما فيها بطولات «ويسترن آند ساذرن المفتوحة» في سينسيناتي، وميامي و«BNP باريبا المفتوحة».

وقال عيسى سليمان أحمد، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في الولايات المتحدة وكندا" يسعدنا أن نعود حضورياً إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل تجارب لعملائنا سواء على الرحلات أو في البطولة، ما يتيح لهم تجديد حبهم للتنس والسفر على السواء، ونثق وبفضل شراكتنا مع USTA، من أن بطولة العام الحالي ستكون أفضل.

وتقدم طيران الإمارات خلال البطولة مجموعة من الأنشطة للتفاعل مع عشاق التنس وسيستمتع المسافرون على طيران الإمارات من وإلى أمريكا ببث مباشر للمباريات خلال رحلاتهم، كما يتيح مقهى الإمارات الرياضي للجمهور مشاهدة المباريات، وسيتم دعم المشجعين غير القادرين على حضور البطولة بتوفير تفاعل مميز عبر المنصات الاجتماعية للناقلة وإتاحة برنامج The Mixer الحواري الافتراضي .

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