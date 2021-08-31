دبي تستضيف أول بطولة دولية لـ «الطائرة الثلجية» في آسيا والشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأكيداً لمكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية عالمية وتجهيزات وإمكانات رفيعة المستوى، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، باستقطاب أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، والاهتمام بالرياضات بمختلف أشكالها، تستعد دبي لاستضافة أول بطولة من نوعها في «الكرة الطائرة الثلجية» على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا، وستُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع مجلس دبي الرياض ي و«سكي دبي» خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل في مول الإمارات وتستمر 4 أيام.

إضافة

وتعد البطولة التي تنظمها أكاديمية «اسبيريا» إضافة نوعية جديدة على قائمة الفعاليات المتميزة ضمن أجندة مجلس دبي الرياضي، ومن المنتظر أن تشكل إحدى أبرز البطولات الدولية في دبي، ويتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً.

وتشبه الكرة الطائرة الثلجية «الكرة الطائرة الشاطئية»، حيث ينافس في المباراة الواحدة فريقان يضم كل منهما 3 لاعبين، وتُقام المباريات بملعب ثلجي.

دعم

ويواصل مجلس دبي الرياضي دعم انتشار الرياضات الثلجية وتوفير سبل تطورها انطلاقاً من حرصه على التوسع في التنوع الرياضي الذي يمنح المواطنين والمقيمين والزوار فرصة ممارسة رياضاتهم المفضلة، وسبق للمجلس وسكي دبي تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن أبرزها سباق دبي للجري الثلجي، وتحدي الثلج، و«جامب أند فريز»، وبطولة الإمارات للتزلج على المنحدرات الثلجية، وبطولة الإمارات للسكي والتزلج الحرّ، وبطولة آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، وكأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والمسابقات العالمية لتزلج المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم، إضافة إلى كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية.

مكانة

وتؤكد استضافة البطولة مكانة دبي كمركز رياضي متطور ووجهة دولية للرياضات الثلجية، وتبرز قدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية للرياضات الثلجية داخل القاعات والمصممة وفق أعلى المعايير الدولية، سواء في الصالات ذات الأرضية الجليدية أو التزلج المنحدر على الثلج في «سكي دبي»، وتتمتع دبي بمكانة مرموقة في صدارة المدن الداعمة والراعية للرياضات الثلجية في المنطقة، بما يتطلبه ذلك من منشآت ذات طبيعة خاص، وتستضيف الإمارة سنوياً العديد من الفرق والمعسكرات الدولية التي تأتي إليها خصيصاً للاستفادة من المنشآت المصممة على أحدث الطرز، في حين تحتضن دبي 6 أكاديميات للتدريب على رياضات الثلج والتزلج.

الجدير بالذكر أنه تم فتح المجال للمتابعين للانضمام إلى تدريبات تقام في «سكي دبي» بمول الإمارات اعتباراً من اليوم وحتى 3 سبتمبر المقبل.

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