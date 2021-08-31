محمد بن سليم أول مرشح لرئاسة «فيا» من خارج أوروبا

المصدر: (براغ - البيان الرياضي)

أكد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أن الاتحاد لديه أدوار مهمة في الربط بين الدول، مشيراً إلى حرصه على التقدم للترشح لرئاسة الاتحاد الدولي، إيماناً بمتطلبات تطويررياضة السيارات.

وشهد بن سليم، أول مرشح غير أوروبي يتقدم لرئاسة «فيا»، فعاليات الذكرى الخمسين لرالي باروم في التشيك، والتقى كلا من رئيس اتحاد التشيك لرياضة السيارات، وعمدة مدينة زلين، كما زار مصنع سكودا لصناعة السيارات، ووصف بن سليم زيارته للتشيك بالمثمرة حيث شهدت بحث مستقبل رياضة السيارات في العالم، وأوروبا خصوصاً، وقال :الإمارات خطت خطوات متقدمة في هذه الرياضة من خلال تنظيم أكبر الفعاليات والمشاركات الخارجية.

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