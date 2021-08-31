القايد يهدي الإمارات أول ميدالية في «بارالمبية طوكيو»

المصدر: طوكيو-عزالدين جادالله

هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أفراد بعثة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 المقامة حالياً باليابان، بالإنجاز الذي حققه البطل الإماراتي البارالمبي محمد القايد بتحليقه بأول ميدالية للإمارات في دورة طوكيو «برونزية 100م على الكراسي المتحركة»، مشيداً بجهود اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي في تطور رياضة أصحاب الهمم بالدولة، متمنياً المزيد من التوفيق لأبطالنا وبطلاتنا في بارالمبية طوكيو.

وأهدى بطلنا البارالمبي محمد القايد الإمارات أمس أولى ميدالياتها في دورة طوكيو 2020، حيث فاز ببرونزية سباق 100 م على الكراسي المتحركة فئة «تي 34»، وبفارق زمني بسيط فصله عن المركز الأول محققاً زمناً قدره 15.66 ثانية، ليحصد بالمركز الثالث بعد منافسة مع التونسي وليد كتيلة والاسترالي آر ماكراكن، مضيفاً بذلك لإنجازاته الميدالية البارالمبية الرابعة بعد فضية وبرونزية لندن 2012، وذهبية «ريو دي جانيرو 2016».

وأهدى بطلنا محمد القايد الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج.

ثمرة الدعم

كما أهدى محمد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

وقدم الهاملي الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لتواصله مع البعثة في اليابان وحرصه على تهنئتهم بإنجاز محمد القايد، مشيراً إلى أن معاليه دائم الحرص على الوقوف مع أصحاب الهمم وتقديم الدعم لهم، وأن هذه اللفتة ليست بغريبة على معاليه في إطار سعيه الدائم إلى شحذ همم أبطالنا وبطلاتنا في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وأشار الهاملي إلى أن الإنجازات التي تحققت ثمرة دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لأصحاب الهمم ما كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المحافل القارية والدولية ليقطفوا ثماره بالوصول إلى منصات التتويج، وبالتالي المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

فخر

وعبر شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان عن سعادته بتحليق بطلنا محمد القايد بأولى ميداليات الإمارات في دورة طوكيو، مشيراً إلى أنه قد تشرف بالحضور للملعب الأولمبي من أجل مؤازرة أبطالنا.

وقال:«نحن فخورون بالإنجاز الذي حققه بطلنا القايد ونتطلع إلى المزيد في الأيام المقبلة».

واختتم شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان تصريحه بالقول: مجرد وصول أبطالنا وتأهلهم للدورة البارالمبية يعد نجاحاً في حد ذاته، وأن الانتظار الطويل بسبب تأجيل الألعاب العام الماضي لظروف جائحة كورونا بدأ يؤتي ثماره بميدالية القايد ونتمنى التوفيق لبقية اللاعبين.

ولم يحالف الحظ بطلنا عبد الله العرياني في رماية 10 متر وقوف بندقية هوائي «آر4»، ، لكنه على موعد آخر يوم غدٍ، في فئة «آر 3»، وسجلت فتاة الإمارات ظهورها الأول في لعبة الرماية عن طريق بطلتنا عائشة المهيري في رماية بندقية هوائي 10 متر وقوف مختلط «آر 4»، حيث اكتسبت الخبرة والاحتكاك في أول مشاركة لها في الدورات البارالمبية.

ويدشن بطلنا أحمد المطيوعي مشاركته اليوم كأول إماراتي من أصحاب الهمم يشارك في لعبة الدراجات الهوائية «باراسيكل» في الألعاب البارالمبية، عندما يقارع نخبة من الأبطال العالميين في «سباق ضد الساعة».

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