اكتمال تحضيرات «أبوظبي للجوجيتسو» في موسكو

المصدر: أبوظبي - وام

دخلت مرحلة الإعداد والترتيب لإقامة جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في العاصمة الروسية موسكو، في 12 سبتمبر المقبل مراحلها الأخيرة، وتشهد الأيام الحالية خطوط اتصال مفتوحة بين رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والشريك المنظم في روسيا، لمتابعة كل التجهيزات أولاً بأول، مع اقتراب إغلاق باب التسجيل في 7 سبتمبر المقبل، في ظل وجود مؤشرات بإمكانية إغلاقه في تاريخ مبكر عن ذلك إذا وصل التسجيل للعدد المستهدف قبل السابع من سبتمبر.

2000

وأكد طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومدير جولات أبوظبي غراند سلام أن الفائز بالمركز الأول في أي فئة من منافسات جولة موسكو سيحصل على 2000 نقطة في التصنيف السنوي العالمي، وأن الجوائز المالية الإجمالية للبطولة 225 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى في كل الفئات.

وقال البحري: «الأحزمة المعتمدة للمشاركة في جولة موسكو هي البنفسجي للمحترفين من مواليد 2005 وما قبله، والبني والأسود للمحترفين من مواليد 2003 وما قبله، وللأساتذة البني والأسود من مواليد 1991 وما قبله، أما بالنسبة للسيدات فإن المشاركة سوف تقتصر على فئتين فقط هما المحترفات في الحزام البنفسجي من مواليد 2005 وما قبله، والمحترفات في الحزامين البني أو الأسود من مواليد 2003 وما قبله». من ناحية أخرى اختتمت، أول من أمس، بصالة «القصر الرياضي» في كولومبيا منافسات الدوري العالمي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بمشاركة 263 لاعباً ولاعبة من 15 دولة.

وتكتسب جولة كولومبيا قيمة كبرى في التصنيف الخاص بالرابطة، حيث تحظى بتصنيف خاص لأفضل اللاعبين في القارة اللاتينية .

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