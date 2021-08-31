«الجودو» يواصل الاستعداد لـ«عربية القاهرة»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

ينتظم منتخبنا الوطني للجودو للأشبال والناشئين غداً في معسكره الداخلي الختامي المقام في الفجيرة استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المفتوحة، للجودو العاشرة للناشئين والناشئات، والثامنة للشباب والسادسة للشابات، التي ينظمها الاتحاد العربي للجودو في القاهرة خلال الفترة من 9 – 16 سبتمبر المقبل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو إن مشاركة منتخب الأمل للجودو في عربية الجودو تأتي ضمن خطة الاتحاد الخماسية 2021 - 2026، والتي ركز فيها الاتحاد على الفئات العمرية الصغرى بما يضمن تواصل الأجيال لمختلف المراحل السنية للجودو، متمنياً أن يحقق معسكر الفجيرة أهدافه قبل البطولة العربية التي يحتضنها الأشقاء في مصر وسط مشاركة مميزة تصل إلى 300 لاعب ولاعبة.

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