الإمارات موطن الملاكمة في آسيا "2021" مع الاحتفال بـ "عام الخمسين"

المصدر: وام

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية للشباب والناشئين للملاكمة التي أقيمت في دبي بصالة فندق لو مريديان المطار خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة من 17 دولة، حفل توديع للوفود المشاركة في أكبر حدث للملاكمة في اسيا والشرق الاوسط وهو الذي جمع بطولتين للناشئين والشباب من البنين والبنات في بطولة واحدة ومكان واحد لأول مرة في اسيا.

ونجح الاتحاد الاماراتي في تحقيق تجربة استثنائية غير مسبوقة لتواكب احتفالات الدولة بعام الخمسين حيث لن يمضي هذا العام 2021 الا وقد سجل اسم الامارات كموطن للملاكمة في اسيا، خصوصا بعد استضافتها كل البطولات القارية لمختلف المراحل السنية، الرجال والسيدات في مايو الماضي، والشباب والناشئين في أغسطس، في نفس الوقت الذي تترأس فيه الاتحاد الاسيوي وتقود حركة تطوير اللعبة في كل دوله في ظل رئاسة سعادة أنس العتيبة له.

وانتهزت وفود الاتحاد الدولي والمنتخبات الاسيوية فرصة الحفل المبسط الذي أقيم اليوم بفندق لو مريديان بدبي لتهنئة دولة الامارات قيادة وشعبا بعام الخمسين وتقديم الشكر والتقدير لها على استضافتها باقتدار لكافة المسابقات القارية.

وعبر رؤساء البعثات المشاركة وممثلو الاتحادات عن سعادتهم بتجربة الامارات التنموية في الخمسين عاما الماضية، وبالنجاح الكبير الذي حققته البطولة فنيا وتنظيميا وتحكيميا، بالإضافة إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية بأفضل صورة، مما ساهم في توفير أفضل بيئة تنافسية برغم الجائحة العالمية التي جمدت النشاط الرياضي لفترة طويلة في الكثير من دول العالم.

واتفقت آراء ضيوف الدولة على ان الامارات تستحق العلامة الكاملة في كل الجوانب، عطفا على استضافتها من قبل وبنجاح كبير بطولة اسيا للرجال والسيدات في مايو الماضي لانقاذ الموقف، ثم بطولتي الشباب والناشئين معا لاول مرة وقيادة اللعبة للتعافي في اسيا بشجاعة وابداع.

وأكد انس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الاماراتي والاسيوي ان الامارات اعتادت في الخمسين عاما الماضية ومنذ تأسيسها على التميز، وأن شهادة الضيوف تمثل وسام على صدر الاتحاد الاماراتي وكل فرق العمل التي واصلت الليل بالنهار لتوفير كل عوامل النجاح، وأن هذا النجاح لم يتحقق الا

بدعم القيادة الرشيدة للرياضة، ومساندة كل الاجهزة المعنية للخروج بهذا المشهد المثالي.

وقال العتيبة: "أتوجه بالشكر للجميع على التعاون والتفاعل والالتزام، وقبل ذلك على الحضور إلى دبي، والمساهمة في الخروج بالمشهد المثالي للبطولة".

من ناحيته أشاد حسن الحمادي أمين السر العام للاتحاد مدير البطولة باللاعبين والمدربين والحكام والاداريين، وأكد أنهم جميعا شركاء النجاح، وقال: "سعدنا بتواجدكم في هذا المحفل الاسيوي الذي يواكب احتفالات دولتنا بعام الخمسين واليوبيل الذهبي على تأسيسها، وبتواجد ممثلي الاتحاد الدولي، فشكرا لكم جميعا على المنافسة الشريفة، والروح الرياضية العالية التي ميزت حضوركم، والهدف لم يكن أبدا الفوز في البطولة بقدر ما كان المشاركة الايجابية".

بدورها هنأت الكازاخية مارينا ني ممثلة الاتحاد الدولي المشرف العام على البطولة اللجنة المنظمة وكل الشعب الاماراتي بمناسبة عام الخمسين الذي كان عاما اماراتيا بامتياز على مستوى آسيا وقالت: "كل الشكر والتقدير لدولة الامارات واتحاد الملاكمة على التنظيم الرائع، وأخص بالذكراللجنة المنظمة التي تعاملت باحترافية شديدة في كل المجالات، وقدمت نموذجا استثنائيا في وقت استثنائي وظروف استثنائية، ونجحت في تحويل كل التحديات إلى قصص نجاح، وأبارك للاتحاد الاماراتي على الميداليات التي حصدها لاعبيهم، ولاعباتهم، والتي تعكس حجم التطور في اللعبة برغم حداثة التجربة قياسا بالكثير من الدول بالقارة".

بدوره قال الاسكتلندي أندرو جوفيدا ممثل الاتحاد الدولي للملاكمة: "سبق لي زيارة الامارات في 2013 وكنت على ثقة بان القائمين على الملاكمة فيها لديهم مشروع واعد، ثم تابعت تطورهم في العمل وتأكدت بأنهم يقودون برامج البناء والتطوير باقتدار، ومن أجل ذلك فمن حقهم أن يحصدوا حاليا ثمار التميز مع احتفالات دولتهم باليوبيل الذهبي لتأسيسها، لا سيما أنهم يعملون باسلوب احترافي في مجالات نشر وتطوير اللعبة وتنظيم البطولات، وصناعة الابطال والبطلات".

من ناحيته قال الكندي بات فياتو عضو الاتحاد الدولي للملاكمة: "حضرت الى الامارات عدة مرات في آخر 3 أعوام، وشاركت في بطولة آسيا للناشئين بالفجيرة في 2018، وبطولة آسيا للرجال والسيدات في مايو الماضي، ثم بطولة آسيا للشباب والناشئين الحالية، وأستطيع التأكيد على أن الامارات باتت من أهم قلاع الملاكمة في العالم، ومن الدول المؤثرة في صياغة المشهد العالمي، وفي مجال نشر وتطوير اللعبة، وتنظيم واستضافة الاحداث الكبرى، وننتهز هذه المناسبة ونهنئ حكومة وشعب الامارات بعام الخمسين، ونؤكد بأنها باتت أرض الاحلام، فهي تملك كل عناصر التميز والابداع في الخمسين عاما المقبلة، وأنها يمكنها تنظيم بطولات عالمية بمنتهى الاقتدار في المرحلة المقبلة".

في نفس السياق أكد راشد المطروشي عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات للملاكمة ان النجاحات التي حققها الاتحاد في عام 2021 في تنظيم واستضافة أكبر البطولات القارية تليق باحتفالات الامارات بعام الخمسين، وأن الاتحاد انتهز هذه المناسبة كي يؤكد لكل دول آسيا، والاتحاد الدولي للعبة أن الامارات باتت موطن رياضة الملاكمة في أكبر قارات العالم.

وبدوره قال سلطان الحرمي عضو اللجنة الفنية الاتحاد الامارات: " قبل أن يمضي عام الخمسين، نعتز باستضافة آسيا في الامارات، وبتقديم نموذج استثنائي للعالم يعزز مكانة دولتنا، ويقود مسيرة اللعبة في العالم للتعافي بعد أن جمدتها الجائحة، فحكومتنا لا تعرف معنى المستحيل، ولا ترضى الا بالرقم واحد، هكذا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز