7 ميداليات للإمارات في «آسيوية الملاكمة»

المصدر: دبي - وام

بلغ حصاد لاعبي ولاعبات الإمارات في بطولة آسيا للناشئين والشباب للملاكمة، في دبي،7 ميداليات، في إنجاز تاريخي لأبطالنا، وتوج أنس العتيبة نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للملاكمة أمس،أبطال الإمارات جواهر غريب وزن 46 كغم، ومحمد قاسم وزن89 كغم، وجاسم النقبي وزن 63 كغم،بالميداليات البرونزية وسيتم تتويج كل من شهد خميس وزن 75 كغم، ومحمد الحفيتي وزن 75 كغم بميداليتين برونزيتين اليوم، وسط ترقب بحصول مريم عادل، ورحمة المرشدي على ميداليتين، ذهبية أو فضية لوزني 81 و66 كغم، وفقاً لخوضهما نهائي الوزنين اليوم.

وأثنى العتيبة على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل تنظيم البطولة، ممثلاً بكل من السكرتير الفني علي سلامة، والسكرتير الإداري بسام غانم، والمدير المالي وائل سليمان، والطبيب أحمد بشير، وأرجع النجاح الذي حققته البطولة إلى العمل بروح الفريق الواحد.

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