حنان البادي بطلة كأس الفراشة للكارتينغ

المصدر: (أبوظبي - وام)

فازت حنان البادي بكأس الفراشة للكارتينغ، التي أقيمت على حلبة ياس في إطار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وأقيمت المنافسات على مسار ياس كارت زون المدعوم من أدنوك، بمشاركة 15 سيدة إماراتية من هاويات رياضة السباقات.

وأكدت حنان البادي سعادتها بالمشاركة في الحدث المميز، وقالت: «فخورة بالفوز، وأؤكد أن جميع المتسابقات فائزات، وأتطلع قدماً لتطوير نفسي، من أجل الحفاظ على الفوز في الدورات المقبلة، وفي ظني أن هذه البطولة قامت بدور كبير في تعريف السيدات برياضة سباقات السيارات وأجوائها الممتعة».

وتواصل حلبة مرسى ياس استعداداتها لاستضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، والذي تقام فعالياته من 9 حتى 12 ديسمبر 2021.

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