الإصابة تحرم خميس من الذهبية البارالمبية الرابعة

المصدر: طوكيو - عز الدين جاد الله

حرمت الإصابة التي عاودت بطلنا الإماراتي البارالمبي محمد خميس من استكمال مشواره في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 المقامة حالياً بمشاركة 4400 رياضي من 163 دولة، وذلك عند خوضه منافسات رفعات القوة وزن 88 كغم، حيث دخل بطلنا المنافسات بطموح الفوز وتحقيق ميدالية ذهبية رابعة، حيث لديه من قبل 3 ميداليات بارالمبية «ذهبية أثينا عام 2004، وفضية بكين عام 2008، وذهبية ريو دي جانيرو عام 2016»، وعند محاولته رفع وزن 210 كغم شعر خميس بالآلام في العضلة الصدرية من الجهة اليسرى، وهي الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته في المعسكر الخارجي بمقدونيا قبل انطلاق دورة طوكيو 2020 بشهر، حيث بدأ يتماثل للشفاء منها لكن الآلام فاجأته مجدداً.

وأبدى محمد خميس حزنه على الانسحاب من المشاركة للإصابة التي عاودته، مشيراً إلى أنه كان يتمنى استكمال مشواره في دورة طوكيو، وإحراز ميدالية للدولة ورفع علمها عالياً خفاقاً لكن لم تسعفه الظروف في تحقيق ذلك.

وقال بطلنا: سأخضع لبرنامج علاجي فور وصولي دبي للتعافي والعودة مجدداً لمسابقات رفعات القوة.

وفي ختام حديثه قدم محمد خميس بطلنا البارالمبي اعتذاره للقيادة الرشيدة وللشارع الإماراتي لعدم تمكنه من إحراز ميدالية للدولة، واعداً بسرعة الشفاء واستكمال المسيرة.

توصية

وقال طبيب منتخبات الإمارات عبدالله الرحومي: إن بطلنا محمد خميس تعرض لإصابة سابقة في العضلة الصدرية وتم وضع خطة علاجية مكثفة لضمان منافسته في المسابقات البارالمبية، ولكن خلال الفترة الأخيرة عاودت أعراض الإصابة الظهور في الأوزان العالية مما تطلب متابعة عن قرب للتأكد من إمكانية المشاركة من دون أي مضاعفات، وعليه تم التوصية بانسحاب اللاعب في حال استمرار هذه الأعراض، وخصوصاً في خضم المسابقات تفادياً لأي مضاعفات قد تستدعي تدخلات طبية أكثر تعقيداً مما قد يؤدي إلى فترة توقف أطول للاعب ومن ثم الغياب المطول عن المسابقات، وهذا ما لا نتمناه لبطلنا البارالمبي.

واختتم طبيب منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم حديثه بالقول: فترة العلاج لن تتجاوز الأسابيع، ونأمل في تعافي بطلنا سريعاً والعودة للمسابقات في أقرب فرصة.

وخيّمت حالة من الحزن على أفراد البعثة لإصابة بطلنا خميس، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة للصالات الرياضية.

منافسات

في السياق نفسه يخوض أبطال الإمارات عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد وأحمد نواد وعائشة المهيري منافسات لعبتي الرماية وألعاب القوى مساء اليوم، حيث يستهل بطلنا البارالمبي عبد الله سلطان العرياني مشاركته الأولى في منافسات سباق الرماية «آر 1»، بينما تسجل عائشة المهيري الظهور الأول لفتاة الإمارات في لعبة الرماية على مدار تاريخ الدورات البارالمبية عندما تخوض منافسات سباق «ار 4»، ويشارك بطلنا البارالمبي محمد القايد رفقة البطل الصاعد الشاب أحمد جاسم نواد في نهائي سباق 100م على الكراسي المتحركة.

جدول حافل

وأكد سفيان بوليلة المدير الفني لمنتخبات الإمارات أن جدول اليوم حافل بمشاركات أبطالنا في مسابقات عدة عن طريق 4 لاعبين، هم: عبد الله سلطان العرياني وعائشة المهيري في لعبة الرماية، ومحمد القايد وأحمد نواد في نهائي سباق 100 م على الكراسي المتحركة.

تحضيرات جيدة

قال سفيان بوليلة : لقد خاض اللاعبون فترة تحضيرات جيدة سواء على الصعيد الداخلي أم على صعيد المعسكرات الخارجية التي شارك فيها اللاعبون، لذا فإن حظوظنا وافرة اليوم في إحراز ميدالية ملونة للدولة عن طريق عبد الله سلطان العرياني ومحمد القايد، فقد كان لهما موعد سابق مع بلوغ منصات التتويج، وإن شاء الله سيكون لهما موعد حالي ولاحق لرفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم.

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