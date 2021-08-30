66 سباقاً في روزنامة الموسم الجديد لـ«القدرة»

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن روزنامة سباقات القدرة في الموسم الجديد البالغ عددها الإجمالي 66 سباقاً من ضمنها المنافسات التأهيلية بواقع 28 سباقاً في مدينة دبي الدولية للقدرة و11 سباقاً في قرية الإمارات العالمية للقدرة و27 سباقاً في قرية بوذيب العالمية. ويدشن الموسم السباق التأهيلي لمسافة 40 كلم في قرية بوذيب العالمية يوم 8 أكتوبر المقبل، وسيمتد موسم السباقات لنحو 6 أشهر ويختتم بكأس المدربين لمسافة 120 كلم يوم 24 مارس المقبل.

ومن أبرز البطولات التي تم الكشف عن مواعيدها، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم المقرر إقامته 12 فبراير المقبل إضافة إلى كأس اليوم الوطني يوم 27 نوفمبر في قرية الإمارات العالمية للقدرة.

مهرجانات القدرة

وستشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، إقامة مجموعة من الفعاليات والبطولات أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات وهي: سباق السيدات لمسافة 120 كلم يوم 7 مارس المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم يوم 12 مارس.

وينطلق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقدرة، يوم 13 من شهر يناير في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة عبر سباق السيدات لمسافة 100 كم، بينما يتضمن اليوم الثاني من المهرجان سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 120 كم في اليوم الثالث.

ويعتبر مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أول بطولات العام الجديد 2022، وسينطلق يوم 3 يناير بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم عبر سباق السيدات لمسافة 120 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120 كلم، بينما يتضمن اليوم الثالث للمهرجان سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم يوم 8 يناير.

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