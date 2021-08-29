اختيار 4 لاعبين لـ «آسيوية الرماية» في كازاخستان

المصدر: دبي - وام

اختار اتحاد الرماية 4 لاعبين للمشاركة في البطولة الآسيوية في كازاخستان خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر المقبل، جاء الاختيار بعد اختبارات تحديد مستوى الرماة التي أقيمت في نادي الذيد.

وأكد عبدالله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الرماية أن الاتحاد اعتمد معايير واضحة للاشتراك في البطولات بكافة المحافل الدولية، وأبرزها المشاركة من أجل المنافسة على حصد الميداليات والألقاب، وليس مجرد التمثيل المشرف، مشيراً إلى أن نتائج منتخب الإمارات في المشاركات السابقة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية دفعت الاتحاد لوضع تلك المعايير بما يستجيب لاستراتيجية مجلس إدارة الاتحاد الهادفة إلى تطوير اللعبة.

وقال: اعتمدنا الشفافية في اختيار عناصر المنتخب التي ستمثل الدولة في البطولة الآسيوية، ونظمنا بطولة للرجال والسيدات في توقيت واحد في أندية العين للفروسية والرماية والغولف، والظفرة للرماية، ونادي الذيد، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 109 رماة وراميات، وتم اختيار الخمسة الأوائل في فئتي البندقية والمسدس، ثم أجريت اختبارات بينهم في نادي الذيد لاختيار 4 لاعبين.

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