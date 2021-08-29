«مبادلة» تجدد دعمها للجنة البارالمبية الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

جددت شركة مبادلة للاستثمار دعمها للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، لتظل شريكاً رئيسياً للجنة خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» الحالية، وتأتي الشراكة تزامناً مع اليوبيل الفضي لتأسيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، وكانت «مبادلة» قامت برعاية الرياضيين الذين مثّلوا الدولة في «ريو 2016»، حيث فاز 18 رياضياً إماراتياً بسبع ميداليات، متجاوزين الرقم القياسي السابق المتمثل في الفوز بأربع ميداليات في بارالمبية «أثينا 2004».

وبموجب الشراكة المتجددة يجري العمل على توحيد وتنسيق الجهود وتوفير الدعم للرياضيين البارالمبيين الإماراتيين، الذين يمثلون بفخر الدولة في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية، ومنها دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب في البحرين، وبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، وبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة في دبي عام 2022.

وأشاد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بدعم «مبادلة» ومساهمتها القيّمة في تطوير مسيرة الرياضة البارالمبية ورعاية أبطال الإمارات من أصحاب الهمم، وقال: «مبادلة» تعد مثالاً يحتذى نظراً لحرصها على توفير كل أشكال الدعم للرياضيين من أصحاب الهمم، ونحن سعداء بالعمل معاً لتعزيز وترسيخ المشروع البارالمبي الإماراتي ليتمكن من تحقيق أهدافه، الأمر الذي يمكّن رياضيينا من أصحاب الهمم من اعتلاء منصات التتويج والوصول لصدارة رياضيي العالم.

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: نفخر بتجديد دعمنا ورعايتنا للجنة البارالمبية مرة أخرى، ونعطي الأولوية للشراكات التي تعمل على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في مجتمعنا، وتساهم في تشجيع نمط حياة صحي ومتوازن، وتنسجم هذه الشراكة المهمة مع رؤيتنا وقيمنا المؤسسية التي تشمل المسؤولية والإلهام والنزاهة والشراكة، والتي يحرص الرياضيون البارالمبيون الإماراتيون على تجسيدها على أرض الواقع. تعزيزاً لجهودنا الرامية لدعم أصحاب الهمم، سواء داخل الشركة أم على مستوى المجتمع المحلي، كما نؤكد التزامنا بتعزيز قيم التنوع والاندماج، ومساعدة الرياضيين لتحقيق إنجازات، ونتمنى لجميع الرياضيين المشاركين في «طوكيو 2020» التوفيق، ونفخر بدعمهم.

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