«بناء الأجسام» يدعم مصارعة الذراعين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

انطلقت في مقر اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي دورة تطوير محكمي ومدربي وإداريي رياضة مصارعة الذراعين الأولى في الجانبين النظري والعملي على أن يقام الجانب العملي في بينوش جيم، وذلك تمهيداً لتنظيم بطولة تحدي الفجيرة لمصارعة الذراعين يومي 21 و22 سبتمبر المقبل، ويشرف على تقديم المحاضرات فيصل الغيص الزعابي عضو اتحاد الإمارات للعبة، واللبناني كريم العنداري رئيس الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين بحضور 40 مشاركاً.

وأوضح الزعابي أن الدورة الحالية تقام بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، لتزويد الرياضيين بكل جديد، وسيتم خلالها شرح كل التحديثات المعتمدة في اللعبة على المستوى العالمي وأسلوب التعامل معها لأهميتها قبل انطلاق المنافسات، مشيراً إلى أنها الدورة التدريبية الأولى وستتبعها ورش عمل تطويرية أخرى.

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