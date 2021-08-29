الشارقة يكشف عن رعاة وأجانب «الألعاب الجماعية»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أعلن نادي الشارقة عن رعاة فرق السلة واليد في الموسم الجديد وصفقات اللاعبين الأجانب، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده النادي أمس، قدمت فيه إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، المحترف الدولي التونسي مصباح الصانعي سنة والذي سبق له تمثيل أندية النجم الساحلي والإفريقي التونسي وشامبيري الفرنسي والنصر الإماراتي لتدعيم فريق رجال كرة اليد، كما قدم الشارقة لاعبه الدولي الجزائري زهير نعيم قادماً من نادي شبيبة أمل سكيكدة، والذي تم قيده في فئة اللاعب المقيم.

وفي كرة السلة تم التعاقد مع الأمريكي ألكساندر يانج لتدعيم صفوف فريق الرجال، وخاض يانج تجارب احترافية عدة في فرنسا وروسيا وإيطاليا والصين، قبل أن يصل لنادي الشارقة قادماً من الأهلي المصري.

وأكمل الشارقة عقد محترفي السلة باستقطاب الأمريكي ديلوان غراهام قادماً من الدوري الأوكراني، بعد رحلة طويلة في عالم الاحتراف شملت اللعب في إيرلندا وأستراليا والمكسيك والأرجنتين والصين والسعودية وباراغواي.

وحضر المؤتمر الصحافي إبراهيم الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري، وطارق سعيد علاي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس إدارة الإعلام والتواصل الاجتماعي وجاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، وأعضاء إدارات الاستثمار والإعلام.

الشركات الراعية

وأعلنت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بنادي الشارقة أسماء الشركات الراعية للفرق الرياضية للموسم الجديد، وهي المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومستشفى الجامعة بالشارقة، ومطار الشارقة الدولي، وأصباغ ناشيونال ومياه زلال وفاست لمقاولات البناء والأصباغ الوطنية.

روزنامة الموسم

ويستعد الشارقة، حامل لقب الدوري العام لكرة اليد، لافتتاح دوري أقوياء اليد بمواجهة شباب الأهلي 3 سبتمبر المقبل، كما يلاقي الشارقة فريق الجزيرة في كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد في 9 سبتمبر.

ويدشن فريق رجال كرة السلة الموسم الجديد بخوض منافسات بطولة كأس الاتحاد من 3 إلى 21 سبتمبر المقبل، ثم يسافر إلى الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة، التي يحمل لقبها في 2011، ويدخلها بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تقام البطولة في الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2021.

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