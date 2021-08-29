«محاربي الإمارات» تعود بنسختين عربية ودولية

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تعود بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة إلى الواجهة مجدداً، بإقامة نسختين متتاليتين 21 –22، وتحتضن المنافسات التي ينتظرها عشاق اللعبة في المنطقة والعالم، صالة «جوجيتسو أرينا» في العاصمة أبوظبي، بحضور المشجعين.

وتسعى بالمز الرياضية منظم الحدث إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات بتنظيم مبهر وبحضور مميز للأبطال ونجوم اللعبة من الدول العربية والعالمية، وإلى تعزيز حضور أبوظبي عاصمة الفنون القتالية المختلطة الجديدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال كل الترتيبات لإقامة منافسات النسخة 21 البطولة العربية الرابعة يوم الجمعة 3 سبتمبر، والنسخة 22 النسخة الدولية يوم السبت الرابع من الشهر نفسه.

واكتمل وصول المقاتلين العرب والدوليين والفرق الفنية المساعدة من شتى دول العالم إلى العاصمة أبوظبي وفق الإجراءات الصحية المتبعة التي تتضمن إجراء الفحوص الطبية والحجر الصحي.

مشاركة النجوم

ومن المقرر مشاركة عدد من نجوم وأبطال اللعبة الذين سبق لهم التواجد في الحدث، بالإضافة إلى مشاركة أبطال جدد لم يسبق لهم التواجد في الحدث الذي بات يجذب الأبطال من شتي الدول.

ومن جانبه أكد فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة اكتمال التحضيرات للحدث، مشيراً إلى أن البطولة سوف تشهد مشاركة نخبة من أبطال ونجوم اللعبة، لتعكس رؤيتهم وحرصهم على مواصلة تقديم أفضل البطولات على المستويين الفني والتنظيمي، وترسيخ مكانة وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية جديدة للفنون القتالية المختلطة.

وأعلن درويش عن عقد مؤتمر صحافي بعد غدٍ، يكشف من خلاله عن كل تفاصيل البطولة والمقاتلين المشاركين في منافساتها.

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