«الأولمبية» تعترض على المادة 65 لنظام «الطاولة» الأساسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أجرى اتحاد كرة الطاولة، اجتماعاً غير عادي للجمعية العمومية أول من أمس، بحضور ممثلي 14 نادياً، وتم خلاله اعتماد عدد من التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، بما يتوافق ونظام الحوكمة الصادر من الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية.

وكانت أهم التعديلات، على البند السابع للمادة 65، في الباب الخامس، والخاص بانتخابات اتحاد كرة الطاولة، والذي ينص على أنه: «يختار الرئيس الفائز في الانتخابات، 5 أعضاء مجلس إدارة، إضافة إلى عنصر نسائي من إجمالي عدد المرشحين من قبل أعضاء الجمعية العمومية».

ووافقت أندية النصر، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، خورفكان، المدام، البطائح، التعاون، دبا الحصن، الشارقة لرياضة المرأة ومسافي، على هذا التعديل، 11 نادياً، ورفضته اللجنة الأولمبية، وأندية الوصل والعروبة والعربي.

تعديلات

وناقشت العمومية، كذلك 86 مادة للنظام الأساسي الجديد لاتحاد كرة الطاولة، واعتمدت غالبية المواد باستثناء تعديلات طفيفة، وأبرزها إلغاء الغرامة التي يتم توقيعها على النادي الذي يتغيب عن حضور اجتماع الجمعية العمومية، للمرة الأولى والاكتفاء بتوجيه إنذار للنادي، وتم تقليص الغرامة من 5 إلى 3 آلاف درهم، في حال تغيب النادي نفسه للمرة الثانية، ومن 10 إلى 5 آلاف درهم في المرة الثالثة.

والجدير بالذكر، أن ممثلي الأندية الحضور في العمومية غير العادية هم خليفة موسى «النصر»، محمد العامري «الوصل»، ماجد سلطان «شباب الأهلي»، أحمد عبد الرحمن الملا «الشارقة»، سالم سيف الكتبي «الذيد»، خالد مراد الرئيسي «خورفكان»، سيف غدير الكتبي «المدام»، حران الجزيعي «البطائح»، عبد الله سعيد «التعاون»، علي العبدولي «العروبة»، إبراهيم القحطاني «دبا الحصن»، حليمة الرئيسي «الشارقة الرياضي للمرأة»، محمد المزروعي «مسافي»، وعبد الكريم الزرعوني «العربي»، وتغيب ممثلو أندية دبا الفجيرة وعجمان وفلج المعلا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز