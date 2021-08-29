ختام ناجح لمعسكر قضاة ملاعب كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختتم بنجاح المعسكر التحضيري لقضاة الملاعب لكرة اليد والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بنادي دبا الحصن.

وجه عبد السلام ربيع نائب رئيس اتحاد كرة اليد رئيس لجنة الحكام والقانون في الاتحاد جزيل الشكر والتقدير إلى إبراهيم بغدادي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة لجهودهم الكبيرة بتوفير جل متطلبات النجاح للمعسكر، والتي وصفها بالرائعة، كما ثمّن التفاعل الكبير بين المشاركين بالمعسكر الداخلي والذي شهد مشاركة 27 حكماً من الجنسين إضافة إلى 3 مراقبين فنيين.

جاء ذلك خلال حفل اختتام المعسكر والذي أقيم على مدار 3 أيام حفلت بالتميز لما قدمه المحاضر الدولي ياسر سليم سكرتير لجنة الحكام في اتحاد اليد، لمواد قانون اللعبة بما فيها الجديد الذي تشهده اللعبة، وكشف عبد السلام حرصه على مشاركة الجميع خلال المعسكر ليرسخ العلاقة الوثيقة بين أسرة قضاة الملاعب.

وأشار ربيع إلى أن المعسكر والذي يقام للمرة الأولى بتاريخ اللعبة حقق أهدافه بنجاح منقطع النظير بالالتزام والحرص على المشاركة الإيجابية خلال المعسكر الذي تضمن العروض النظرية والورش العملية، وكل الأمور الفنية من خلال تطبيقات عملية ونظرية ومشاهدة مواقف متعددة، هذا إلى جانب الناحية البدنية.

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