مشاركة خليجية واسعة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد الدورة المقبلة من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021» حضوراً خليجياً مُتنامياً على مستوى العارضين والمُشاركين في مُسابقات المعرض المُتخصصة، بما يعكس عُمق العلاقات المميزة والتراث الثقافي المُشترك الذي يجمع دول الخليج والجهود المبذولة نحو صون رياضات الآباء والأجداد، وتعميق مفهوم الصيد المُستدام.

ويُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ويحظى الحدث برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأشاد ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بالمشاركة الخليجية الواسعة في معرض أبوظبي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يغني الحدث ويزيد من فاعلية استقطابه لعشرات الآلاف من الزوار من أبناء المنطقة.

وأوضح أنّ العديد من الشركات والمؤسسات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، دأبت على المُشاركة بفاعلية في الحدث مُنذ دورته الأولى في العام 2003، وذلك في إطار الاهتمام المُشترك بالمحافظة على القيم التراثية الأصيلة، وضمان الاستخدام المُستدام لموارد الحياة البرية.

وأكد أنّ أبناء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عُرفوا منذ القدم بولعهم وتعلّقهم الشديد برياضة الصيد بالصقور والفروسية وركوب الهجن، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، وتعريف شباب الخليج بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة التي عاش عليها آباؤهم وأجدادهم.

من جهتهم أكد العديد من العارضين المُشاركين في الدورة القادمة، اهتمامهم الكبير بالتواجد في فعاليات هذا الحدث المهم، والذي يعتبر النافذة الأوسع لهم على سوق معدات الصيد والفروسية في المنطقة، والترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات، مُعبّرين عن شكرهم للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات للحفاوة التي يتم التعامل بها مع مُشاركتهم، ومُشيدين بتمديد فترة المعرض ليُقام على مدى أسبوع كامل في الدورة القادمة بما يُحقق فائدة كبيرة للعارضين والزوار، وأكدوا في هذا الصدد أهمية المعارض المُتخصصة في زيادة مبيعات الشركات التي يُتاح لها عرض خدماتها الموثوقة والآمنة في مجال الصيد، وتجهيزاته، بمختلف أنواعه.

ويُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية إقليمياً وعالمياً للترويج للصيد المُستدام. وقد حظي مزاد الصقور في الدورة الماضية (أبوظبي 2019) بشكل خاص بمشاركة عشرات الشركات المحلية والدولية المتخصصة بإنتاج أفضل الصقور في العالم، حيث تمّت المزايدة والتنافس بين الصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي لشراء أفضل الصقور المكاثرة في الأسر، والذين ينتظرون بشغف مزاد الصقور في الدورة القادمة.

وتبرز في فعاليات الدورة القادمة (أبوظبي 2021) مشاركة العديد من الشركات الكويتية الرائدة، منها شركة (أي.بي.دي.كام) المُتخصصة بمعدّات التصوير والأجهزة الخاصة بتدريب الصقور.. وفي قطاعات رحلات الصيد والسفاري، ومُعدّات الصيد والتخييم، تُشارك شركة Rovy Von، والتي أثبتت تواجدها بقوة في مجال تقديم خدمات وأدوات الرحلات لهواة الصيد والمقناص بأعلى مواصفات الجودة.

أما في قطاع أسلحة الصيد، فتتواجد للمرّة الأولى شركة الخضري لأدوات الصيد البرّية، في مجال أسلحة وأدوات الصيد، وبشكل خاص بنادق الصيد وملحقاتها، والتي تأسست في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي على يد الجد أحمد الخضري، وانتقلت بعد ذلك إلى ابنه بدر الخضري الذي عمل على تطويرها وتعزيز مكانتها في مجال الأعمال لتُصبح اليوم إحدى أكثر شركات أسلحة الصيد سمعة على الصعيدين الخليجي والعربي، خاصة وأن العديد من الشركات المعروفة عالمياً في هذه الصناعة تتعاون معها في مجال التصنيع، ومنها شركات Benelli، Beretta، Mossberg، Arsenal Firearms، Kalibergun، Diana، Evanix.

وفي قطاع أسلحة الصيد، تُشارك شركة رماي للأسلحة وذخائر الصيد، الوكيل الحصري والمعتمد في الكويت ودول الخليج العربي للعديد من العلامات التجارية مثل شركة Beretta وBenelli لبنادق الصيد، وشركات Steyr، Falco، وCz Sako.. وقد تأسست الشركة في عام 1988، ومنذ انطلاقها عملت على أن تنتقي أفضل وأرقى أنواع الأسلحة في عالم الصيد والرماية، واستطاعت الحصول على وكالات أقوى الشركات الإيطالية والأوروبية.. ومن أجل تقديم خدمة متكاملة فقد أنشأت الشركة مركزاً للصيانة المعتمدة وفق مقاييس الشركات المصنعة، وذلك لضمان تقديم الخدمة المتميزة على أيدي فنيين محترفين يقومون بعملهم بأحدث تقنيات الصيانة والتصليح.

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