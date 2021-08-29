1000 مطية في احتفالية سباقات الهجن بتعيين سلطان بن أحمد القاسمي نائباً لحاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

شاركت أكثر من 1000مطية في الاحتفال الكبير لسباقات الهجن لسن الفطامين، احتفاء بتعيين سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائباً لحاكم إمارة الشارقة، ورئيساً لمجلس النفط في الإمارة، حيث أقيم 25 شوطاً بميدان نادي الشارقة لسباقات الهجن لمسافة 1.5 كيلومتر، وقام سعيد بن معضد بن هويدن الكتبي برعاية الشارة القيمة، وفازت «ظن» لأحمد سالم سعيد بن بخيت بالسيف في الشوط الأول، وجاءت «شواهين» لخليفة الكتبي، في المركز الثاني، تليها «غنايم» لسلطان الجابري.

وفي الشوط الثاني توج «المهيب» لسلطان مبارك الكتبي بالخنجر، وجاء «صائب» لعبد العزيز بن هويدن ثانياً، و«سياف» لمحمد الشمطي ثالثاً، وفي الشوط الثالث نالت «الواعية» لسيف الخاصوني السيف، وحلت «الطيارة» لراشد الطنيجي بالمركز الثاني، تليها «حدث» لناصر القايدي، وذهب ناموس الشوط الرابع لـ «الدرع» لمحمد الخاصوني، وجاء «الشبابي» لراشد القمزي ثانياً، و«شاهين» لمحمد معدن ثالثاً.

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