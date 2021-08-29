ذهبية وبرونزية لمنتخبنا في «عربية الكيك بوكسينغ»

المصدر: دهوك - وام

توج نور الدين سمير لاعب منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ، بذهبية البطولة العربية الـ 12 للمنتخبات والأندية للرجال والسيدات، التي تتواصل منافساتها في مدينة دهوك بإقليم كردستان في العراق، بمشاركة 11 دولة، فيما حقق لاعبنا الصاعد، أحمد عبد العزيز، الميدالية البرونزية.

قام بتتويج اللاعبين، أزاد محمد نائب رئيس الاتحاد العراقي للكيك بوكسينغ، رئيس اتحاد السليمانية، والمهندس وصفي الشوابكة أمين عام الاتحاد العربي.

وأكد عبد الله النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن المشاركة النوعية المحدودة لمنتخبنا بلاعبين فقط، حققت هدفها المنشود، مساهمة في إنجاح بطولة الأشقاء، وإيذاناً بعودة النشاط الإقليمي والدولي للعبة، بعد انحسار جائحة «كورونا»، تطلعاً لمرحلة جديدة، تواصل اللعبة فيها تطورها ونموها، خصوصاً بعد اعتمادها كلعبة أولمبية بصفة رسمية، ما يتطلب مضاعفة العمل خلال المرحلة المقبلة، على كافة المستويات المحلية والإقليمية.

وهنأ النيادي كافة أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ، على ظهورها المشرف خلال فعاليات البطولة العربية، وبلوغ منصة التتويج، والذي يمثل ترجمة للجهود الإدارية والفنية التي بذلت، ما يسهم في دفع مسيرة اللعبة وتطورها، ويعظم مكاسب الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، وتأهيل وصقل المواهب، لضمان مستقبل مشرق لتلك الرياضة الحديثة في الإمارات.

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